¿Cómo saber si tu 'smartphone' es realmente resistente al agua? Mucha atención a este detalle

Existía una especie de ritual que ejecutaban algunas personas antes de salir de casa o de un establecimiento para asegurarse de que no olvidaban nada, persignarse repasando los cuatro esenciales que llevar encima: llaves de casa, llaves del coche, cartera y móvil. Hace algunas décadas se utilizaban otros puntos, pero la idea era básicamente la misma.

Hoy por hoy, muchas personas pueden ya salir de casa nada más que con el 'smartphone', porque llevan en la 'palma de la mano' todo lo que necesitan (tarjeta bancaria, DNI, códigos de las puertas...). Si bien es cierto que este aparato ha venido a facilitarnos la vida, también lo es que al cagarlo de tantas funcionalidades, si en algún momento falla, se extravía o simplemente se le agota la batería, el riesgo es mayor. Se queda uno, como se suele decir, 'con una mano delante y otra detrás'.

El mundo analógico siempre debería estar allí como un recurso casi infalible, en caso de que ocurra algún problema tecnológico. Un móvil sin carga no es más útil que un pisapapeles caro y bonito. Es por ello que cada vez más gente tratar de proteger lo mejor posible una herramienta de trabajo y vida cotidiana tan importante como es el 'smartphone': aseguradoras, cristal templado, funda antigolpes, etc.

Ahora que estamos entrando con fuerza en la temporada de lluvias, cada vez más personas se preguntan si su teléfono móvil es resistente o no al agua, porque no quieren confiarse en que así es y acabar estropeando su dispositivo de forma irreparable. Para saberlo, no basta con fiarse de la publicidad, sino que se debe consultar las especificaciones técnicas del aparato y mirar un apartado muy concreto.

¿Cómo saber si tu smartphone es realmente resistente al agua?

La capacidad de resistencia de cualquier dispositivo electrónico tanto al agua como al polvo se mide en con la certificación IP ('Ingress Protection). Cualquier aparato tiene un número de dos cifras en esta escala, siendo la primera el aguante contra el polvo (de 0 a 6, el máximo) y la segunda la protección contra el agua (de 0 a 8, la más alta).

Así, un reloj inteligente con IP 34 no dejaría entrar partículas pequeñas de polvo o suciedad y podría resistir simples salpicaduras. Para poder ducharse sin preocupaciones portando uno de estos aparatos, debe tener, como mínimo una IP de agua de seis puntos. Cada artilugio suele tener unas características acorde con el uso que se suele hacer a diario de ellos, pero es conveniente siempre prestar atención a este certificado.

Si lo que se quiere es llegar a sumergir por completo un 'smartphone', sí o sí debe tener una certificación IP de 68. De lo contrario, nos estaríamos arriesgando a dañarlo por complejo y dejarlo inutilizable. En el mercado se venden varios tipos de fundas para poder introducir los dispositivos electrónicos bajo el agua, pero aún así es más que conveniente no arriesgarse y como seguridad adicional, comprobar que sean IP68.

Factores que pueden hacer nuestro móvil vulnerable al agua

Golpes y caídas. Si el dispositivo sufre un choque severo contra el suelo u otra superficie, es posible que pierda su impermeabilidad porque se hayan dañado algunos componentes internos o se hayan creado micro aperturas invisibles al ojo humano.

Contacto recurrente con agua salada. Por mucho IP68 que tenga un móvil, no es indestructible, y sigue siendo vulnerable a muchos otros factores. Entre ellos, por supuesto, la corrosión del metal. Es por ello que siempre debe sumergirse con alguna protección extra para evitar el contacto con el agua de toda forma posible.

Temperaturas muy elevadas. Cuando un dispositivo se calienta más de la cuenta suele mostrar un aviso de seguridad, ya que se pueden dañar componentes internos o, incluso, explotar la batería. Además, muchas veces dejan de ser resistentes al agua.