Cómo un Tesla Model 3 salvó la vida a un conductor israelí en su huida de 15 terroristas de Hamás

Acribillado a tiros, con los neumáticos reventados y corriendo a 180 kilómetros por hora. Así es como un ciudadano israelí logró escapar el pasado 7 de octubre en un coche Tesla Model 3 Performance del encuentro con 15 terroristas de Hamás que le persiguieron en una camioneta Toyota e hicieron todo lo posible por detenerlo y matarle, sin conseguirlo.

El medio israelí Walla recoge esta historia que apareció en un primer momento en el canal de Telegram Tesla Israel. La víctima del ataque, a la que solo se identifica como C, es miembro del equipo de emergencias del Kibutz Mefalsim, situado en el sur de Israel y a pocos kilómetros del norte de la Franja de Gaza. C, que recibió el aviso de un incidente y montó en su Tesla Model 3 Performance para acudir al punto de reunión, fue de los primeros israelís en encontrarse con los terroristas, como demuestra que su Apple Watch quedará detenido a las 06:50 horas de aquel sábado por la metralla que recibió durante el ataque.

This is the amazing story of how Tesla saved the life of one of the first Israelis to face Hamas. The story appeared on Walla website



This is not how C, a resident of Kibbutz Mefalsim, planned to spend last Shabbat. But minutes after the Hamas forces…

“Los terroristas me reconocieron a una distancia de 10 metros. Además de sus Kalashnikovs, tenían una ametralladora que disparaba balas de mayor calibre. No se dieron cuenta de que era un vehículo eléctrico, por lo que dispararon al frente, con la esperanza de impactar el motor que no estaba ahí, y por detrás, tratando de prender fuego al tanque de combustible. Por supuesto, tampoco había depósito de combustible. Me dispararon a las llantas. Apreté el acelerador y comenzaron a perseguirme”, ha relatado C.

Los dos motores eléctricos que emplea el Tesla Model S Perfomance son más pequeños que los de combustión y está situado cada uno de ellos entre las ruedas, sobre sus respectivos ejes, algo que los terroristas desconocían.

Al huir C, los atacantes le persiguieron en una camioneta Toyota de tipo Diesel y con unos 150 CV de potencia. El motor dual, la tracción integral y los 530 CV del Tesla le daban una clara ventaja a C, pero los terroristas le seguían abriendo fuego contra él, que ya se encontraba herido.

“Me dispararon a los neumáticos, pero la aceleración del Tesla es asombrosa, incluso en esta situación, y la tracción dual logró mantenerme en la carretera. Rápidamente me escapé de ellos, pero me di cuenta de que tenía que ir al hospital tan pronto como fuera posible y conduje a una velocidad de 180 km/h con los neumáticos pinchados. Los neumáticos comenzaron a desmoronarse, pero la tracción dual equilibró las ruedas, algunas de las cuales ya estaban en las llantas. Según la aplicación, seguí conduciendo a alrededor de 177 km/h”, cuenta C.

Con el Tesla acribillado llegó a las puertas del hospital Barzilai de Ashkelon, donde se contabilizaron más de 100 impactos de bala en el vehículo. C fue posteriormente trasladado al hospital Sheba y tuvo que ser operado para sobrevivir a las heridas.

“Las balas me alcanzaron en las piernas y en la mano, una me alcanzó en el cráneo y también me alcanzaron metralla. Pero mi cabeza funciona y la motivación me mantuvo en la carretera e incluso ahora en el hospital”, explica el superviviente.

El coche, pese a todo, sigue funcionando aunque no su batería. “No se calentó, pero sufrió muchos daños. No hay ninguna pieza que no haya recibido una bala. Aún se conduce si presionas el pedal, pero me parece que ya debería estar pensando en mi próximo Tesla", afirma C.