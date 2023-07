Cómo convertir tu móvil en una alarma antirrobo

El verano ha comenzado y con ella el tiempo de los traslados, las campañas habituales, la rutina de arenas y piscina y también la época más dulce para los amigos de lo ajeno. Durante la temporada estival se multiplican de forma considerable los robos en casas y los hurtos de dispositivos móviles. Ya sea en la playa o en la montaña y hasta en la piscina, la elección de abandonar nuestro móvil por unos segundos para darse un chapuzón, es una aventura que puede resultar en perder el smartphone. Pero hay un modo para convertirlo en una alarma antirrobo.

La idea es sencilla. Si bien nuestro móvil o tableta tiene una alarma, esta necesita ser programada para comenzar a sonar y, excepto que tengamos algún contacto en el Ministerio del Tiempo, difícilmente podremos saber cuándo los cacos se harán con nuestras posesiones. O lo intentarán. Afortunadamente, los móviles sí cuentan con un "sensor de movimiento" (el mismo que permite el cambio a pantalla horizontal, por ejemplo). Aprovechándose de esto es posible usar una alarma que se active no por una hora programada sino por el movimiento.

Si buscamos en Play Store o en App Store, hay decenas de opciones para alarma antirrobo. Una de las mejores en este aspecto es la desarrollada por MMAppsMobile (su nombre nada creativo es Alarma Antirrobo). Y lo que tiene de particular es que pueden configurarse varios aspectos.

El primer paso, obviamente es descargarla. Nos pedirá acceso a imágenes y vídeos (no los necesita) y también a localización (tampoco imprescindible, aunque señale que funciona mejor con estas opciones). Entonces llega el momento de la verdad. Estamos en la playa, vamos a darnos un chapuzón y queremos dejar el móvil en la mochila o bolso. Ocultarlo bajo la toalla no es una medida disuasoria y no siempre contamos con alguien a quien pedirle que le eche un ojo.

Para prevenir cualquier robo, de la mochila o del móvil, programamos la alarma. Activamos un patrón de desactivación (como el que muchos tenemos en el móvil para activarlo) y pulsamos aceptar en la alarma. A partir de ese momento tenemos 10 segundos para dejarlo en el sitio elegido. Una vez cumplido ese lapso, cualquier movimiento activará la alarma que, aunque tengamos el móvil en silencio, sonará a máximo volumen y con más estridencia de la esperada.

Puede que a la distancia a la que estamos, sobre todo si es en el mar o en una piscina con mucha gente, no la escuchemos, pero sin duda servirá para confundir a los amigos de lo ajeno y nos puede dar tiempo para llegar hasta el lugar. Lo bueno es que el patrón de desactivación, al ser único, impide que la persona que ha provocado el movimiento, lo anule con facilidad.

La app se puede también usar en otros contextos. Por ejemplo, si estamos en un bar y debemos alejarnos por un minuto o si estamos en un avión y no queremos dejar la mochila desatendida… Obviamente cuidado porque el sonido puede asustar en pleno vuelo. También nos permite configurarlo para movimiento o cuando se desenchufa del cargador, por si lo hemos dejado cargando en algún sitio y nos olvidamos.