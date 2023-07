5 consejos para evitar robos en casa este verano, según la Polícia Nacional

El verano ha llegado… y con él, la primera operación salida. Es el momento perfecto para que disfrutemos de unas merecidas vacaciones. Ahora bien, también se abre una ventana de oportunidad para los amigos de lo ajeno. Y es que, durante estos días, muchas familias se irán de viaje, dejando sus hogares completamente desprotegidos.

Para prevenir este tipo de situaciones, la Policía Nacional ha creado una pequeña guía con varios puntos claves que todos deberíamos seguir para protegernos al máximo contra un eventual robo en nuestra vivienda. Siguiendo estas recomendaciones podremos relajarnos y disfrutar de nuestras vacaciones con tranquilidad, sabiendo que hemos tomado las medidas necesarias:

1. Cerrar siempre con llave

Puede parecer una obviedad, pero es nuestra responsabilidad ponérselo difícil a quien intente entrar en nuestro hogar. Y no solo durante las vacaciones. También debemos asegurarnos de que hemos cerrado con llave -incluso- cuando dejemos la casa sola por unos minutos: "Debemos accionar la cerradura de la puerta de la vivienda con todas las vueltas de la llave para evitar que puedan acceder con el conocido método del resbalón, que consiste en introducir una pieza plástica entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura", explican desde la institución pública. Pero ojo, no se trata de asegurar únicamente la puerta principal. También debemos prestar atención a que las puertas traseras (si existen) y las ventanas quedan perfectamente cerradas.

2. Cuidado con lo que publicas

La Policía hace un llamado a la prudencia, para que los ciudadanos sean cuidadosos con la información que comparten a través de las redes sociales. De hecho, lo mejor que podemos hacer es esperar a llegar a casa para publicar todas las fotos de nuestras vacaciones. No es algo conveniente… pero puede ahorrarnos muchos problemas. La Policía también aconsejó ser prudentes a la hora de hablar con nuestros vecinos. Lo mejor es decírselo a aquellos con los que tengamos más confianza, para que puedan localizarnos si es preciso.

3. Que no parezca que la casa está vacía

Si el ladrón tiene la más mínima duda de que puede haber gente en casa, se lo pensará mucho antes de entrar. Existen varios dispositivos a la venta que pueden crear la apariencia de que hay movimiento en el interior de la vivienda, televisiones encendidas, (…) y lo mejor de todo es que son muy asequibles y no consumen prácticamente nada. Así que podríamos utilizarlos durante varios días sin notarlo en la factura de la luz.

4. Esconde la plata

Podemos tomarnos todas las molestias posibles para prepararnos para lo peor, pero nunca será suficiente. Lo cierto es que no hay nada que pueda asegurarnos una total protección. Por eso, siempre que sea posible, guarda bien aquellos objetos de mayor valor. De esta forma, si entra algún ladrón cuando no estamos, no lo encontrará encima de la mesa. Además, la Policía también aconseja hacer inventario, recogiendo todos los detalles, sobre estos objetos de valor. Así será posible su identificación en caso de robo.

5. Coloca una alarma

Para mejorar la seguridad en el hogar, una opción eficaz es instalar una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma. Según Prosegur, cerca de la mitad de los hogares españoles carece de medidas de seguridad avaladas por empresas profesionales. La colocación de carteles disuasorios informando sobre la protección del hogar con una alarma puede prevenir en gran medida los robos. Asimismo, la Policía recomienda no desconectar el timbre de la puerta, ya que esto indica claramente la ausencia de los residentes.

Por último, la Policía Nacional explica que, si al regresar de vacaciones encontramos la puerta abierta o forzada, no debemos tocar nada ni ingresar a la vivienda, sino llamar inmediatamente al 091. De esta manera, se facilitará la investigación y recuperación de lo robado. Y si se tiene conocimiento de que los vecinos están de vacaciones y se escuchan ruidos poco habituales, es importante llamar al 091 para que una patrulla verifique la situación.