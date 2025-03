Crea un videojuego en 30 minutos con IA y ya gana 65.000 € al mes: así lo ha logrado

Pieter Levels es un desarrollador y emprendedor holandés conocido por ser defensor del estilo de vida del nómada digital que trabaja de forma remota. Hace una década, creó Nomad List, plataforma y comunidad en línea diseñada para nómadas digitales, y Remote OK, una web de trabajos en remoto, pero ha sido en los dos últimos años cuando ha conseguido una mayor proyección con proyectos basados en inteligencia artificial. Interior.ai usa IA para el diseño de interiores y Photo.ai para crear fotos realistas y personalizadas. Pero ninguno de todos los proyectos mencionados le está generando tantas ganancias y en tan poco tiempo como el último que ha realizado: un simulador de vuelo que se juega en el navegador de forma gratuita.

Fly.pieter.com tiene poco más de dos semanas de vida. Desde que fue lanzado el 24 de febrero, ha alcanzado los 31.000 jugadores en un día, tiene al menos 50 siempre conectados y más de 300.000 personas han probado el juego. Pero lo más sorprendente es que Levels lo ha hecho todo con IA y tener el primer prototipo funcional solo le llevó media hora. Pulirlo un poco más para que estuviera listo para ponerlo online, un poco más: 3 horas.

Ya le está generando casi 65.000 € al mes gracias a patrocinios que se anuncian en el juego. Levels ya contaba con una amplia base de seguidores en medios sociales, pero un retuit que hizo Elon Musk de su proyecto disparó el interés en él.

Ok it's done, you can play it at



✈️ https://t.co/6TyHKaj8lb



I've never ever made a game before and just made my own flight simulator 100% with Cursor in I'd say 3 hours by just telling it what I wanted



It didn't go 100% smooth ofc, but 80% yes, a few times I had to go back to… https://t.co/pSQL37c8zfpic.twitter.com/hEdO7O6pPz