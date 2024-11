Semana de videojuegos: Microsoft Flight Simulator 2024 y Stalker 2 marcan los estrenos entre el 18 y el 22 de noviembre

La tercera semana de noviembre llega con interesantes lanzamientos y, como ya es costumbre, llegó la hora de repasar nuestra completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 18 y el 22 de noviembre de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos desde títulos muy esperados hasta otros menos conocidos, pero igualmente interesantes.

Para todos los gustos

En primer lugar, nuestra atención se centra en el lanzamiento de ‘Microsoft Flight Simulator 2024’, que promete llevar la experiencia de simulación de vuelo a nuevas alturas con su increíble recreación fotorrealista del mundo y sus nuevas rutas. Otro título que genera expectativas es ‘Stalker 2: Heart of Chornobyl’, el esperado episodio que nos llevará a un intenso viaje a la zona de exclusión.

Además, ‘MySims: Colección Sofá y Mantita’ trae una propuesta diferente, idónea para aquellos que buscan una experiencia relajante y creativa. Por otro lado, también destaca ‘Stray’, el popular juego de aventura y exploración con puzles que llegará a Nintendo Switch. Desarrollado por Annapurna Interactive y BlueTwelve Studio, nos pone en la piel de un gato callejero en un universo futurista rebosante de secretos por descubrir.

Otro título a tener en cuenta es ‘Genshin Impact’, el éxito de rol y aventura que se expande a Xbox Series X|S. Con su vasto mundo y un sistema de combate dinámico, este formato gratuito se mantiene como uno de los juegos más populares en su género. Finalmente, para los amantes de las aventuras narrativas y los juegos de “apuntar y hacer clic”, ‘Loco Motive’ se estrena como una excelente opción. Disponible para PC y Nintendo Switch, invitará a sus jugadores a resolver un misterio en un entorno narrativo único y cautivador.

Videojuegos de la semana

El lunes 18 de noviembre se producirá el estreno de 'Arcane Wilds' (PC); 'Astrozar' (PC); 'Cloudy Valley' (PC); 'Cursed House 14' (PC); 'Forgotten but Unbroken' (PC): 'Frontline Inferno' (PC); 'Haunting Hijinx' (PC): 'Princess of Seas' (PC); 'Pro Basketball Manager 2025' (PC); 'Skygard Arena' (PC); y 'Virtual Campus' (PC).

El martes debuta 'Ancient Mind' (PC); 'Cabin Escape' (PC); 'Goldenheart' (PC); 'Magibrick' (PC); 'Microsoft Flight Simulator 2024' (PC, Xbox Series S|X); 'Netveil' (PC); 'MySims: Colección Sofá y Mantita' (Switch); 'Papa's Pizzeria Deluxe' (PC); 'Sklime' (PC); 'Sleeping: Counting Sheep' (PC); 'Toads of the Bayou' (PC); y 'Touhou Spell Carnival' (Switch).

El 20 de octubre se reserva para 'CraftCraft: Fantasy Merchant Simulator' (PC); 'Demiurges' (PC); 'Fault - Broken Promises' (PC); 'Fling with a Tiefling' (PC); 'Galaxy Kingdoms' (Switch); 'Nine's Ambition' (PC); 'Open Hunting XL' (PC); 'Rise of a Legend' (PC); 'Stalker 2: Heart of Chornobyl' (Xbox Series X|S, PC); 'Spellagis' (Switch); 'Spellwheel' (PC); 'Stig' (PC); 'Tales Beyond The Tomb - Pineville Night Stalker' (PC); 'Village Heroes' (PC); y 'Whiskara' (PC);

El jueves 21 está previsto el lanzamiento de ‘Prey’ (Switch); ‘Car Mechanic Shop Simulator’ (Switch); ‘Card Hero’ (PC); ‘Cursed New Year’ (PC); ‘Drone Strike: Engineer Simulator’ (PC); ‘Dungeon Clawler’ (PC); ‘Extreme City Delivery: Bike Ride Simulator’ (Switch); ‘Five Nights at Roner's: Remastered’ (PC); ‘Hakkakudoku’ (Switch); ‘Haunted Hearts Hotel’ (PC); ‘Loco Motive’ (PC, Switch) ‘Lost Someone’ (PC); ‘Re-Exit’ (PC); ‘Servonauts’ (Switch); ‘Snowboard Legends’ (PC); y ‘Super Bunny Man’ (PC, Switch, PS4, Xbox One);

Por último, el viernes 22 de noviembre se publica 'Bounce Quest' (PC); 'Coconut Simulator' (PC); 'Dokimon' (PC); 'Dungeon Watchers' (PC); 'E-Trading Simulator' (PC); 'Find Love Or Die Trying' (Switch); 'Fruity Friendz Adventurez' (PC); 'Gangster Clicker' (PC); 'Goo Goo Grapplers' (PC); 'In Search of The Golden Crops' (PC); 'Isle of Birds' (PC); 'Kosmolaris' (PC); 'Racing Champions' (Switch); 'RoadHouse Manager' (PC); y 'Spirit Mancer' (PC).

Al detalle:

Microsoft Flight Simulator 2024 - Lanzamiento: 19 de noviembre de 2024

Plataformas: Xbox Series X|S, PC

Con soporte para la tecnología de VR, ‘Microsoft Flight Simulator 2024’ promete redefinir la simulación de vuelo con una experiencia más inmersiva y detallada que nunca. Ahora se podrá volar sobre una recreación más fotorrealista aún del mundo, con actualizaciones meteorológicas en tiempo real, efectos de luz avanzados y nuevas rutas de vuelo. La incorporación de la inteligencia artificial promete generar entornos dinámicos que respondan a las decisiones del piloto, como la interacción con aeropuertos y controladores aéreos.

Entre las novedades, destaca la posibilidad de abandonar el avión, embarcarse en una carrera como piloto y explorar diversas "profesiones aéreas". Todo esto se respalda en una profunda renovación de su base de datos en comparación con la versión de 2020, y por la gestión en la nube de casi todos los datos del juego, asegurando una experiencia más fluida y realista. Nos esperan nuevos aviones de última generación, desafíos de vuelo y misiones especiales que prometen contenido a largo plazo para pilotos virtuales de todos los niveles.

MySims: Colección Sofá y Mantita - Lanzamiento: 19 de noviembre de 2024

Plataformas: Nintendo Switch

En ‘MySims: Colección Sofá y Mantita’, puedes transportarte a un entorno relajante de simulación social y creatividad. Esta colección reúne dos títulos de la serie – ‘MySims’ y ‘MySims Kingdom’, ofreciéndote la oportunidad de diseñar interiores, construir casas y personalizar personajes. Podrás crear y decorar tu propio vecindario virtual, interactuar con personajes encantadores y organizar eventos y actividades. Además, el juego incluye misiones cooperativas que fomentan la colaboración entre jugadores, permitiendo disfrutar de una experiencia relajante y divertida, ideal para quienes buscan un escape creativo.

Stalker 2: Heart of Chornobyl - Lanzamiento: 20 de noviembre de 2024

Plataformas: Xbox Series X|S, PC

La esperada secuela de la franquicia ‘S.T.A.L.K.E.R.’, nos transporta de nuevo a la zona de exclusión, un vasto territorio peligroso lleno de mutantes, fenómenos paranormales y conflictos entre facciones. El juego promete una experiencia de mundo abierto con una narrativa profunda y dinámica, en la cual las decisiones del jugador influyen en el desarrollo de la historia. Con unos impresionantes gráficos, la producción profundiza en aspectos de supervivencia, exploración y combate en un ambiente hostil. Con una atmósfera tensa y una jugabilidad que mezcla elementos de horror y acción, se perfila como uno de los títulos más recomendables de la temporada para los amantes del género de supervivencia.

Del cielo a la tierra

Con tantos títulos disponibles, esta semana de noviembre ofrece algo para todos los gustos. Desde experiencias inmersivas como ‘Microsoft Flight Simulator 2024’ y ‘Stalker 2’, hasta opciones más relajantes y creativas como ‘MySims’. Sin duda, se abre una prometedora oportunidad para descubrir nuevos mundos, resolver misterios y disfrutar de cautivadoras historias en diferentes plataformas.