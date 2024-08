Dragon Quest III HD-2D Remake: déjate seducir por el nuevo formato del clásico de rol

Los altos mandos de Square Enix han distribuido materiales inéditos junto a información suplementaria de ‘Dragon Quest III HD-2D Remake’, obra atemporal y punto de partida de la llamada “trilogía de Erdrick”, que regresará con un aspecto totalmente renovado el 14 de noviembre de 2024 en Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam y Microsoft Store).

Cuidado con los nuevos enemigos

La firma japonesa ha desvelado detalles sobre algunas de las escenas inéditas del juego, como la aventura de Ortega, además de nuevos enemigos, así como imágenes del mundo recreado en HD-2D con imágenes de localizaciones como Portoga, Cipango e Ibis, así como otros elementos genéricos del juego. En estos materiales, el nuevo diseño gráfico en alta definición parece mantenerse lo más fiel posible al estilo de la obra original, sin embargo, realzados con sprites, fondos y animaciones que hacen justicia al clásico atemporal de 1988.

📍Jipang



A small island nation in #DragonQuest III HD-2D Remake, also known as the Golden Country. Jipang is ruled by a character named Pimiko who possesses strange powers. pic.twitter.com/Wr0V4gTVGU