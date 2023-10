El ejército estadounidense ha montado un lanzacohetes en un robot chino

Las prestaciones del robot perro de Boston Dynamics ya habían llegado a la prensa, al igual que los intentos de terceros de dotarlo de tecnología militar y ponerle armas, algo que les llevó a juicio. Era solo cuestión de tiempo hasta que algún ejército intentara lo mismo, con autorización del gobierno. Solo que esta vez no se trata de un arma convencional, sino de un lanzacohetes.

El Cuerpo de Marines de los EE. UU. probó recientemente este robot con una versión de entrenamiento del lanzacohetes antiblindaje de infantería M72. Este es el último ejemplo del creciente interés de las fuerzas militares estadounidenses y extranjeras, especialmente las fuerzas armadas chinas y rusas, en la idea de armar sistemas terrestres no tripulados de cuatro patas. De hecho, el diseño de la Marina parece estar basado en un robot cuadrúpedo comercial similar, si no idéntico, de fabricación china, que ha surgido en configuraciones de lanzacohetes antiblindaje y armado con metralleta en Rusia en el pasado.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoySpic.twitter.com/BEDjnwstN0