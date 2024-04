Elon Musk rectifica: el "check azul" vuelve a ser "gratis" para famosos y cuentas con muchos seguidores

La red social X (antes Twitter), ha comenzado a conceder de nuevo las insignias azules (los "blue checks") gratuitamente. Estas marcas servían a las cuentas con mayor influencia para mostrar una verificación como verdadera u oficial.

Durante el último año y medio, después de que el multimillonario de la tecnología Elon Muskcomprase la empresa, la función de las insignias azules había quedado restringida a los usuarios que efectuaran una suscripción de pago a la aplicación.

Cambio de idea

El magnate tecnológico nacido en Sudáfrica Elon Musk, ya anunció el pasado jueves que, "en un futuro", esperaban que las cuentas que contasen con más de 2.500seguidores verificados obtendrían funciones "Premium" gratis, y que las que tuviesen más de 5.000 verificados serían condecoradas con "Premium+", también gratuitamente.

Pues bien, ese "futuro" ha llegado ya este mismo jueves, casi un año y medio después de una de las grandes polémicas que despertaron los cambios introducidos en la plataforma por Musk, que instaló un modelo de suscripción en el que eliminaba la fiabilidad y el interés público como criterios para obtener la verificación azul, pasando a tener como único requisito para adquirirla el pago de la misma.

El magnate tecnológico fue duramente criticado por ello, ya que muchos medios de comunicación y personalidades famosas se declararon en contra de querer pagar por tener un privilegio en la red social del que hasta el momento disfrutaban de manera gratuita. Muchos otros usuarios afearon la nueva política de X por querer obtener rédito económico de un sistema de identificación que funcionaba sin la necesidad de pagar por ello.

Burlas y bromas al respecto del cambio de idea

Como el presidente Pedro Sánchez, Elon Musk parece haber "cambiado de idea" al ver que la estrategia que decidió adoptar no estaba dando los resultados que él esperaba. Algunas de las celebridades y personajes públicos que se negaron a pagar por tener el "check" azul, cargaban esta tarde contra elsudafricano en tono de chascarrillo.

Es el caso de la abogada televisiva y famosa presentadora de televisión Katie Phang, que publicó el siguiente tuit al descubrir que su cuenta aparecía de nuevo marcada con un símbolo azul: "¿Qué es esta insignia azul aleatoria que no he pedido, ni he pagado?".

A esta publicación, el actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la filmografía de "Star Wars", respondió: "Yo tampoco pagué por el mío. Gente, por favor, no me juzguen por mi símbolo azul gratuito".

Conflictos legales

Este nuevo cambio, que muchos han considerado una especie de regreso a la función "original" de la insignia azul, tiene lugar tan solo unos días más tarde de la derrota legal de Elon Musk ante la organización Center for Countering Digital Hate (CCDH). Esta institución había sido denunciada por el multimillonario, tras haber publicado un informe sobre el aumento de los discursos de odio en la plataforma del pájaro azul bajo el mandato de Musk.

El ahora dueño de X compró la red social para, como precisamente reivindicó, convertirla en una especie de foro sin censura. El propio Musk declaró el pasado noviembre a una entrevista para el canal de televisión estadounidense CNBC, en forma de chanza, que "la libertad de expresión no es exactamente gratuita, tiene un pequeño coste".

Resulta bastante irónico el hecho de que Elon Musk haya sido ahora acusado de querer censurar al CCDH, tras desestimar la demanda, precisamente tras declararse éste "defensor de la libertad de expresión".