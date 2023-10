Empire of the Ants: el llamativo videojuego sobre colonias de hormigas roza el fotorrealismo.

El desarrollador Tower Five y el distribuidor Microids han revelado las principales características de un curioso videojuego de aventuras que se desarrolla en un entorno inusual. El título es ‘Empire of the Ants’, una aventura de estrategia en tiempo real (RTS), desarrollada con gráficos fotorrealistas en la que controlas a una pequeña hormiga que tiene el objetivo de guiar a sus semejantes hacia tierras nuevas y más prósperas. El título está basado en la obra del escritor Bernard Werber, autor de libros como “Las hormigas”, que retrata de forma muy metódica la vida cotidiana de una colonia de hormigas y establece paralelismos entre los animales y la naturaleza del ser humano.

Empire of the ants. Microids.

El título está realizado en Unreal Engine 5 y promete una inmersión al “reino microscópico” como nunca antes se había producido en los videojuegos, desde una vista en tercera persona, que propone un bosque entero a modo de mapa y un formato completamente diferenciado a otros títulos que inicialmente podrían parecer similares, como el ya publicado ‘Grounded’. Al contrario, en ‘Empire of the Ants’ nuestro alter ego es una hormiga que debe reunir a su colonia y sobrevivir a la naturaleza frente a una serie de amenazas. Una vez iniciado el viaje, la colonia tendrá que hacer frente a peligros ambientales de todo tipo y sobrevivir a otros temibles insectos en acciones que obligan al jugador a tomar decisiones rápidas y efectivas para asegurar la supervivencia de sus semejantes.

Guess who’s in the next issue of weekly @famitsu ? It’s time to add Empire of the Ants to your wishlist ✨2024🎮🐜 https://t.co/YMmysL3DQn — Tower Five (@TowerFiveStudio) October 10, 2023

En el papel de Ant Savior, el auténtico "salvador" de la colonia protagoniza la aventura que guía a los insectos hacia la prosperidad. De hecho, la valiente criatura tendrá la tarea de desplazar a sus compañeros hacia nuevos territorios, mientras se enfrenta al paso de las estaciones y gestiona la convivencia con otras especies. Pero además de deambular por los más variados hábitats, el protagonista afrontará batallas estratégicas, firmará inesperadas alianzas con otros insectos e incluso con colonias rivales, planificará el desarrollo de un nuevo hogar y desarrollará habilidades de supervivencia a lo largo de la travesía.

Parece que, por suerte, los recién llegados podrán disfrutar de una experiencia intuitiva que promete tutoriales para aprender los fundamentos de un RTS y dominar las mecánicas del juego. Al mismo tiempo, los veteranos se verán enfrentados a una dificultad y una experiencia evolutivas que los llevarán a descubrir nuevas mecánicas, así como estrategias y técnicas de combate avanzadas. Es decir, con elementos de estrategia en tiempo real (RTS) dirigidos tanto a novatos como a veteranos, el estudio asegura una dificultad progresiva y adaptable a tu nivel de éxito o fracaso en las misiones, con una narrativa que avanza dependiendo de varios factores, incluidos los mapas del juego, que varían en función del momento de la jornada (día, noche, amanecer y atardecer). ‘Empire of the Ants’ se lanzará para PC y consolas no especificadas (aunque el título ya figura en PS Store) en algún momento de 2024.