Una empresa española lanza una campaña protagonizada por Elon Musk tras oponerse Twitter al registro de su marca

Cualquier empresa que comienza su andadura debe enfrentarse a un buen número de retos y dificultades para salir adelante, pero no es habitual que una de ellas sea el que hasta hace poco era el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Tuio es una compañía de seguros española lanzada en 2021 que hace un mes y medio recibió una notificación de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) en la que se les informaba de la oposición de Twitter al registro de su marca. La respuesta de la compañía ha sido hacer de la necesidad virtud y lanzar una campaña promocional contando, con bastante sentido del humor, la situación en la que se encuentra Tuio por el parecido de su nombre con Tuit, nombre del formato de mensajes que se publican en la red social y que deriva del término inglés Tweet. Para Twitter, ambos términos pueden llegar a confundirse.

Según explica a LA RAZÓN, Juan García, cofundador de la aseguradora digital, ahora “se abre un proceso que se llama cooling off. Es un proceso de negociaciones para registros y marcas europeas donde, antes de incurrir en lo que es la contestación a la oposición o la presentación de alegaciones por la otra parte, ambas se pueden poner de acuerdo”.

Esta fase debía prolongarse hasta el próximo 15 de enero, pero Tuio ha pedido una ampliación del plazo porque “ellos no están teniendo una respuesta super rápida. Me da la sensación de que tienen otras cosas más importantes de las que ocuparse ahora”. Si se acepta, el proceso podría extenderse hasta noviembre de 2024.

La empresa no se muestra demasiado preocupada porque, entre otras razones, Tuio y Tuit pertenecen a diferentes categorías de marca. La primera corresponde a la clase 42 (Plataforma tecnológica) y 36 (Seguros) mientras que la segunda se inscribe en la 9 (Software), 38 (Comunicación multimedia) y 45 (otro tipo de servicios). Tuio está negociando limitar la 42 a Plataforma tecnológica de seguros. “Estamos tranquilos porque, lo primero, el parecido es relativo, no es muy grande. Y segundo, es un tema en el que las clases no tienen nada que ver o no son muy cercanas”, explica García.

La campaña “Tuio, Tuit y Tui”

La disputa por el registro de la marca ha coincidido con un momento en el que Tuio quiere comenzar a trabajar un marketing “más de marca” y decidieron aprovechar la circunstancia en la que se encontraban. “Nos ha parecido una oportunidad, con lo que ha pasado con Twitter y con la personalidad de Elon Musk. Un poco para reírnos de esta situación y utilizarlo para dar a conocer Tuio, en línea con nuestra marca”.

El resultado es un divertido anuncio en el que satirizan al personaje de Musk haciendo referencia a algunas de sus últimas polémicas y plantean cuál puede ser su próximo objetivo: el pueblo gallego Tui que, al igual que Tuio, coincide con Tuit en las tres primeras letras. Que no se entere Musk.