Elon Musk entra en el Guinness de los récords como el hombre que ha perdido la mayor fortuna de la historia

Elon Musk se ha convertido oficialmente en el hombre que ha dilapidado la mayor fortuna de la historia. Si por oficial se toma lo que recoge el Guinness World Record. El fundador de Tesla y propietario de Twitter ha perdido aproximadamente 182.000 millones de dólares (173.000 millones de euros) desde noviembre de 2021, según estimaciones de la revista “Forbes” recogidas por Guinness World Record, que advierte no obstante de que otras fuentes como Bloomberg sugieren que en realidad la pérdida podría estar más cerca de los 200.000 millones de dólares (186.000 millones de euros).

Aunque el propio Guinness asegura que la cifra exacta “es casi imposible de determinar”, añade igualmente que las pérdidas totales de Musk superan con creces el récord anterior de 58.600 millones de dólares (52.800 millones de euros), establecido por el inversor tecnológico japonés Masayoshi Son en 2000.

Según los datos de “Forbes” recopilados por Guinness, el valor neto del patrimonio de Musk cayó de un máximo de 320.000 millones de dólares (297.800 millones de euros) en 2021 a 138.000 millones de dólares (128.400 millones de euros) a comienzos de enero de 2023 -ahora ha ascendido de nuevo hasta los 144.000 millones-, en gran parte debido al desplome que han sufrido las acciones de Tesla en el último año.

La mayor parte de la fortuna de Elon Musk está ligada a las acciones que posee en el fabricante de vehículos eléctricos, cuyo valor se desplomó un 65% en 2022. Este descenso se aceleró en octubre, después de que Musk comprara Twitter por 42.000 millones de euros. Aunque no ha sido el único factor que ha provocado su desplome. Aunque Musk tuiteó a finales de 2022 que “los fundamentos a largo plazo son extremadamente sólidos” y que “la locura del mercado a corto plazo es impredecible”, lo cierto es que su valor también se resintió después de no cumplir sus objetivos de entregas anuales en 2022 y de decisiones que no gustaron a los inversores como subvencionar la compra de los Tesla en Estados Unidos, un movimiento que algunos interpretaron como una falta de confianza en el desempeño de la compañía.

A pesar de la caída de la cotización, Tesla sigue siendo la compañía de automoción más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de más de 93.000 millones de euros superior a la de su competidor más cercano, Toyota.

Con tan cuantiosa pérdida, Musk ha dejado además de ser el hombre más rico del mundo, posición en la que ha sido ahora reemplazado por el multimillonario francés Bernard Arnault y su familia, propietarios del imperio del lujo LVHM, que aglutina unas setenta marcas de moda y cosméticos -incluidas Louis Vuitton, Sephora y la joyería estadounidense Tiffany & Co-.