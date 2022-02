¿Estoy pagando lo justo en mi seguro de hogar?

En el momento menos pensado puede ocurrir un imprevisto en el hogar que puede conllevar una serie de gastos muy elevados, por tanto más vale prevenir que curar, y para ambos casos están los seguros de hogar, las cuáles harán frente a daños o incidentes que puedan ocurrir en el futuro.

Este tipo de pólizas cubren una serie de servicios y asistencia básica, los cuales van aumentando a la vez que también lo hace el precio. No obstante, no todos los propietarios optan por contratar este seguro, sobre todo por el descontento generalizado que existe entre los clientes de estos servicios debido las prácticas abusivas del sector, haciendo que en muchas ocasiones estos no paguen un precio justo.

Por tanto, desde la neoaseguradora española Tuio, ofrecen una serie de consejos para aquellas personas interesadas en contratar un seguro de hogar para que conozcan los servicios qué cubre realmente y el precio que supone su contratación.

Descontento entre los clientes

Tras realizar un análisis de más de 2.100 comentarios publicados en Trustpilot, la plataforma digital que pone en contacto a empresas y consumidores para fomentar la confianza mutua y estimular la colaboración; se ha identificado un importante malestar en la población respecto a ciertas prácticas en este sector.

En el 36% de los casos se mencionan problemas con el proceso de baja, mientras que alrededor del 18% apuntan que han tenido problemas con la subida de precio de las aseguradoras durante las renovaciones y tres de cada diez hacen referencia a los problemas derivados con el proceso de apertura del parte.

Por tanto, en este sentido, existe una desconexión entre lo que se compra y la realidad del servicio que se oferta como capitales asegurados muy altos, características que no se corresponden con las casas, coberturas inútiles, errores o sobreprecio, entre muchas otras.

Cinco cosas que debe cubrir el seguro de hogar

Cualquier seguro de hogar debe ofrecer cobertura para cinco servicios esenciales:

El continente : El cuál incluye los daños de la casa y otras estructuras anexas.

El contenido: Son aquellos bienes del interior de la casa.

La inhabitabilidad : Cubren los casos en los que no se puede vivir en la casa.

La responsabilidad civil : Situaciones de lesiones o daños materiales de los que uno es responsable.

Defensa legal y otras coberturas adicionales, cómo asistencias o ampliaciones de cobertura.

Esta es la forma de evitar sorpresas

Existe una diferencia entre las expectativas en el mercado del seguro y algunas aseguradoras lo utilizan para vender productos que quizá no son los más óptimos para los clientes, lo que en muchos casos puede resultar abusivo para estos. Por ello, se debe de tener en cuenta una serie de aspectos:

Exclusiones : Estas hacen referencia tanto a las generales como dentro de las propias coberturas. Entre los límites ocultos en el continente pueden encontrarse los cristales, la loza sanitaria y daños estéticos, reparaciones necesarias para mantener la uniformidad estética de la casa tras un siniestro.

Todo riesgo accidental con muchas exclusiones : En el caso de algunos seguros, estos excluyen en las coberturas de accidente dispositivos electrónicos, pidiendo la contratación independiente de una póliza para el mismo.

Límites al valor de las coberturas que no están explicitados.

Precios : En el proceso de captación existen unos descuentos muy agresivos, los cuáles posteriormente se traducirán en una subida de prima a la hora de la renovación, algo que no se avisa en muchas de las ocasiones.

Dificultad en la tramitación de bajas : De acuerdo a lo establecido por ley, es necesario enviar la notificación de baja un mes antes de la fecha de finalización, por lo que se recomienda comenzar la gestión con dos meses de antelación.

El precio de los seguros dependerá del componente material, la siniestralidad y de un sinfín de variables que no en muchas ocasiones no suponen un mayor valor al cliente, y además muchas de ellas son fijas, tales como los intermediarios, distribución o costes fijos de las aseguradoras.

En el seguro de hogar en España, de media solo un 45% de lo que paga el cliente se destina a resolver la siniestralidad y el resto, corresponde a partidas de costes más o menos fijas que tienen las aseguradoras según datos de la Dirección General del Seguro (DGS).

No obstante, desde la neoaseguradora española dedican el 75% del importe de la póliza a la parte de siniestros y, en caso de que sobre, destina esa cantidad a las ONG con las que colabora y estas serán elegidas por el propio cliente. “En este sentido, las neoaseguradoras como Tuio estamos tomando tracción y tratamos de romper esa espiral negativa para acabar con el conflicto de interés que percibimos en los seguros”, sentencia Juan García, cofundador de Tuio.