Estas son las nuevas funciones IA que está desarrollando WhatsApp

Aunque los chatbots de terceros, como el español LuzIA, llevan un tiempo disponibles en WhatsApp, lo cierto es que el uso de la inteligencia artificial en la plataforma de forma nativa no termina de llegar por estos lares.

El pasado otoño, Meta anunció el lanzamiento de "personas IA" en WhatsApp, Facebook e Instagram, chatbots que imitan diferentes personalidades y con los que los usuarios pueden conversar sobre diversos temas. Sin embargo, este lanzamiento se ha realizado solo en algunos países, en el idioma inglés, y lo mismo sucede con la creación de stickers con IA, característica que apareció en la beta el pasado verano.

A la espera de cuándo llegarán a España estas novedades, ahora se ha conocido que WhatsApp está trabajando en nuevas funciones de inteligencia artificial, en este caso relacionadas con el apartado fotográfico de la app.

Smartphones de alta gama como los Google Pixel 8 y los Samsung Galaxy S24 se han llevado muy buenas críticas, entre otras razones, por el uso de la IA en el tratamiento de las imágenes. En esta línea se encuentran las opciones en desarrollo de WhatsApp que permitirán crear imágenes y editarlas con inteligencia artificial.

Según informa WABetainfo, la beta de WhatsApp 2.24.7.13 para Android incluye tres nuevas funciones IA en el editor de imágenes de la aplicación. Estas son Backdrop (Fondo), Restyle (Remodelar) y Expand (Expandir) y estarán disponibles a través de un nuevo botón en la barra de herramientas superior que WhatsApp muestra al editar una imagen.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.13: what's new?



WhatsApp is working on a new AI-powered feature for photo editing, and it will be available in a future update!https://t.co/yGHk7hq4DNpic.twitter.com/Rk2vapqRl7