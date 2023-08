En este mapa puedes encontrar los mejores lugares en España para ver las Perseidas.

El cometa Swift Tuttle tarda más de un siglo en completar una órbita alrededor del sol, pero la Tierra se cruza con su estela todos los años durante los días 11, 12 y 13 de agosto. Esto permite a cualquiera que esté interesado contemplar el mayor espectáculo astronómico del año, siempre que se encuentre en el lugar adecuado y con las condiciones de visibilidad necesarias. Desde las ciudades no es posible por su alta contaminación lumínica, pero sí desde muchos otros lugares que podemos localizar con una herramienta como el Mapa de la contaminación lumínica.

Las Perseidas, que se llaman así porque parecen provenir de la constelación de Perseo, son estrellas fugaces que aparecen cuando fragmentos de hielo y rocas de la estela del cometa Swift Tuttle entran en contacto con la atmósfera terrestre a velocidades en torno a los 200.000 kilómetros por hora. Se calientan, brillan y desintegran dejando una estela a su paso.

Este año se espera una mejor experiencia que la del pasado para los aficionados que quieran contemplarlas. Por las condiciones climatológicas despejadas en la mayor parte de la península, excepto el noroeste, y la ausencia de una luna llena que disminuya la visibilidad del fenómeno. Podrán observarse a simple vista y se espera una frecuencia de entre 50 y 100 meteoros a la hora, siendo el sábado a las 21:00 horas el momento en el que la Tierra estará más próxima a la estela del cometa. Esa noche será la más idónea para disfrutar del espectáculo.

El mapa de la contaminación lumínica

Para poder disfrutar de la experiencia de las Perseidas es necesario que no haya contaminación lumínica y situarse a la mayor altitud posible, información que esta herramienta ofrece. Light Pollution Map es un mapa interactivo que utiliza una amplia variedad de fuentes de datos que aplica sobre los mapas de Bing para mostrar de manera muy visual el grado de contaminación lumínica en cualquier lugar que elija el usuario.

Alejándose de los centros urbanos, las condiciones de visibilidad mejoran. Light Pollution Map.

El mapa geolocaliza su ubicación al pulsar en el botón Go to my location en el menú de la esquina superior izquierda. De esta forma puede buscar cuál es el lugar en su área con menos interferencias de fuentes de luz artificiales (las zonas en colores más fríos) y con la mayor altitud para asegurar una mejor visibilidad. Este último dato se obtiene haciendo doble clic sobre la ubicación elegida, de forma que el mapa muestra una ventana con información como la elevación del terreno y el grado de brillo artificial en ese lugar, entre otros datos.

El mapa está disponible en su web de forma gratuita y también cuenta con apps para Android e iOS, éstas de pago.