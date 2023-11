Este será el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad, según ChatGPT: ¿dónde comprarlo?

Queda poco más de un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad, pero ya hay un número que se está vendiendo más rápidamente que otros por un motivo completamente inusual. Es el que la inteligencia artificial ChatGPT ha considerado como el más probable ganador del sorteo de este año. Las capacidades “predictivas” de ChatGPT están por demostrar, pero eso no ha impedido que el número ya se haya agotado en la administración de lotería que lo vendía en Elche, La Cordobesa, dejando solamente una segunda opción en Santa Cruz de Tenerife.

Aunque varios medios se han hecho eco de esta información, en ninguno se aclara quien realizó la consulta a ChatGPT ni qué parámetros estadísticos introdujo para saber si la respuesta tiene algún fundamento. Sí se sabe que se utilizó ChatGPT Plus, dado que la respuesta vino dada por el modelo de lenguaje GPT-4 que los usuarios pueden utilizar con la suscripción de pago al servicio, y que la inteligencia artificial analizó la serie histórica de resultados del sorteo de la Lotería Nacional desde 1812.

Es decir, 210 sorteos realizados desde entonces, con la peculiaridad de que durante la Guerra Civil hubo dos en un mismo año. Según ChatGPT, el número con más probabilidades de salir del bombo el próximo día 22 de diciembre es el 03695.

Dónde comprar el número 03695

Si se consulta la disponibilidad del 03695 en un buscador de números de lotería, aparece aún disponible en la administración número 11 El Teide. Esta se encuentra situada en la calle Álvaro Rodriguez López de Santa Cruz de Tenerife.

¿Es fiable la predicción de ChatGPT?

Obviamente, no. Primero, porque de tener esa capacidad ya habría sido aprovechada en los innumerables sorteos de todo tipo que se han realizado en todo el mundo desde que ChatGPT fuera lanzado hace ahora casi un año. Segundo, no se conocen los parámetros introducidos en el prompt, la instrucción escrita, con el que ChatGPT arrojó el número 03695. En este aspecto, Informativos Telecinco señala que el cero encabeza el número elegido por la IA porque ha sido el más repetido en esa posición en la serie histórica. El nueve, en cambio, nunca ha encabezado un número ganador del sorteo. De esto se puede inferir que ChatGPT ha “predicho” el número basándose en la frecuencia y posición con la que ha aparecido cada cifra en los números ganadores desde 1812. Tercero, por la conocida capacidad para alucinar e inventarse cosas que tienen ChatGPT y otros chatbots como el de OpenAI, que no es algo ocasional sino habitual. Y, por último, el pequeño detalle de que se trata de una cuestión de puro azar.

El segundo número que ChatGPT considera más probable que sea el Gordo

El 03695 no es la única opción que ha dado la inteligencia artificial. El segundo número más probable para ser agraciado con el Gordo sería el 02695. Este se encuentra disponible en la administración de lotería 1 en la calle Joaquín Costa de la localidad de Borja, en Zaragoza.