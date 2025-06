Estos son los iPhone, iPad y Mac que se quedan sin iOS, iPadOS y macOS 26

Apple presentó este lunes las nuevas versiones de los sistemas operativos que llegarán a los dispositivos de los usuarios en septiembre, acompañando el lanzamiento de los iPhone 17. Como cada año, estas actualizaciones implican que algunos ya no tendrán más actualizaciones de este tipo y quedarán estancados en la versión 18. Las razones pueden ser variadas, generalmente relacionadas con el rendimiento de los dispositivos, aunque no siempre están claros los criterios de Apple. En cualquier caso, este año, si hablamos de iPhone e iPad, la escabechina no es grande y afecta a pocos modelos.

MacOS 26 será la última versión con soporte para ordenadores de Apple con procesadores Intel, ya solo para cuatro modelos lanzados entre 2019 y 2020, año en que la compañía comenzó a introducir sus propios chips con la serie M1. Los ordenadores con Intel que aún pueden actualizarse a macOS 26 son los MacBook Pro de 2019 (16 pulgadas) y 2020 (13 pulgadas), Mac Pro de 2019 e iMac y Mac Mini de 2020. El resto, fuera. MacOS 27 ya solo soportará silicio de Apple.

iOS 26 e iPadOS 26 son actualizaciones más indulgentes que terminan con el soporte para solo 2 modelos de iPhone y 1 de iPad. iOS 26 no funcionará en los iPhone XR y XS de 2018, mientras que iPadOS 26 no será compatible con el iPad de 7.ª generación de 2019. Cualquier otro dispositivo que actualmente pueda ejecutar iOS o iPadOS 18 podrá actualizarse a las nuevas versiones y disfrutar del diseño Liquid Glass, entre otras novedades.

Apple nunca explica por qué deja de dar soporte a ciertos dispositivos, aunque normalmente se debe a una combinación de antigüedad y limitaciones técnicas. El iPad de 7.ª generación, por ejemplo, seguía utilizando un chip Apple A10X de 2017, a pesar de haber salido al mercado años después.

Por otro lado, los iPhone XR y XS emplean el chip Apple A12, el mismo que siguen usando varios iPad que aún tienen soporte, lo que hace difícil de entender la decisión.

Aunque no vayan a recibir ningún nuevo sistema operativo, Apple suele mantener las actualizaciones de seguridad para los dispositivos que deja atrás durante uno o dos años más. No hay un calendario oficial para estas, pero si sigues usando uno de esos modelos antiguos, probablemente podrás seguir aprovechándolo un tiempo antes de que empieces a perder parches de seguridad importantes.