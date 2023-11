Final Fantasy VII Rebirth: repasamos la trama más reciente del juego de cara a su estreno.

A modo de resumen de la trama más reciente, Square Enix ha distribuido nuevos materiales de ‘Final Fantasy VII Rebirth’. Se trata del vídeo que se podrá visualizar en el menú principal del juego tras su lanzamiento el 29 de febrero de 2024 para PlayStation 5. Mediante una secuencia introductoria narrada por Red XIII, la bestia de cola ardiente que pone su inteligencia al servicio del grupo de Cloud, la secuencia recapitula los acontecimientos de ‘Final Fantasy VII Remake’, la primera entrega del proyecto de restauración y expansión del séptimo capítulo numerado de la saga.

Rebirth

‘Final Fantasy VII Rebirth’ es la segunda entrega del proyecto remake de ‘Final Fantasy VII’, que relata en tres títulos la historia que redefinió el género de los RPG. Para jugar no será necesario haber superado la primera parte, ya que se podrá disfrutar como una aventura independiente. Sin embargo, aquellos que quieran profundizar en la trama, también podrán acudir a este mismo resumen de la entrega anterior. El juego retoma a Cloud, Barret, Tifa, Aeris y Red XIII, tras su huida de la distópica ciudad de Midgar y narra sus peripecias en busca de Sefirot, el vengativo guerrero del pasado de Cloud al que creían muerto.

Slash with Red XIII's sharp claws and hold down the button to unleash a wide-range attack.



Scorch foes with Stardust Ray or block incoming attacks to fill the vengeance gauge, unleash that energy to enter vengeance mode, enhancing physical attacks and evasive prowess. #FF7Rpic.twitter.com/teq9fvHPw8