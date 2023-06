Summer Game Fest: todas las novedades de Final Fantasy VII Rebirth y Final Fantasy VII Ever Crisis.

Dentro del Summer Game Fest celebrado hace tan solo unas horas, Square Enix ha presentado un nuevo tráiler de juego de ‘Final Fantasy VII Rebirth’, la segunda parte de la reconstrucción de su mítico videojuego de rol. Oficialmente conocido como ‘Final Fantasy VII: Rebirth’, la secuela de ‘Final Fantasy VII Remake’ de 2020, propone los mismos eventos del formato original, al tiempo que presenta algunas diferencias. Durante el metraje de más de 3 minutos de duración se puede apreciar la emocionante historia del juego, así como el amplísimo mundo al que tendremos acceso cuando la entrega se estrene en exclusiva para PlayStation 5 a principios de 2024.

“Estamos encantados de publicar Final Fantasy VII Rebirth en todo el mundo el año que viene”, comentaba Yoshinori Kitase, productor del juego. “En la próxima entrega de esta emocionante historia, Cloud y compañía (tanto personajes nuevos como ya conocidos) se embarcarán en una nueva aventura que permitirá al público disfrutar de esta historia incluso si no conocen el título anterior”, finalizaba.

Final Fantasy VII Rebirth launches on 2 discs in early 2024 on PlayStation 5. #FF7R pic.twitter.com/040j4fxIz0