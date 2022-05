Square Enix se deshace de los estudios occidentales responsables de “Tomb Raider” y “Deus Ex”

La industria del videojuego no termina de estabilizarse. Ahora la editora japonesa, Square Enix, propietaria de franquicias como “Final Fantasy” o “Kingdom Hearts” ha cerrado un acuerdo por el cual traspasa estudios tan importantes como Crystal Dynamics, Eidos Montréal y Square Enix Montréal al grupo Embracer. También cambian de propietario franquicias como “Tomb Raider”, “Deus Ex”, “Thief” y “Legacy of Kain”. Sin embargo, esto no significa necesariamente el fin de las inversiones de la compañía nipona en los videojuegos producidos en el resto de sus estudios occidentales.

En el anuncio de la operación ha dejado claro que seguirá manteniendo la propiedad de franquicias como “Just Cause”, “Outriders” y “Life is Strange”, las cuales deberían recibir sus entregas periódicas en el futuro. Sin embargo, el principal interés de la empresa seguirá manteniéndose en sus estudios ubicados en Japón, ya que el dinero de la transacción no se aplicará al desarrollo de videojuegos e irá destinado a explorar nuevas vías tecnológicas.

“La transacción ayudará a la compañía a adaptarse a los cambios que se están produciendo en el entorno comercial global al establecer una asignación de recursos más eficiente, lo que mejorará el valor corporativo al acelerar el crecimiento de los negocios principales en el dominio del entretenimiento digital”, alega la empresa en un comunicado. “Además, la transacción permite el lanzamiento de nuevos negocios, impulsando las inversiones en campos como las tecnologías Blockchain, de IA y en la nube.”

Estudios de desarrollo del grupo Embracer. FOTO: La Razón (Custom Credit)

En el mismo comunicado, los responsables de Square Enix se reafirman en que la exploración de áreas como la nube, blockchain e inteligencia artificial, se mantiene en línea con la estrategia comercial aprobada en mayo de 2021. Desde entonces, la empresa ha defendido públicamente dichas tecnologías en varias ocasiones, interpretando, por ejemplo, los NFT como soluciones a una parte integral de su futuro.

En combinación a la venta de los estudios occidentales, también se llevará a efecto una reestructuración de los esfuerzos editoriales y una revisión de su estructura ejecutiva. Según el comunicado emitido por la compañía, la intención es “maximizar los ingresos mundiales generados por los futuros títulos lanzados por los estudios del grupo en Japón y en el extranjero”. Square Enix espera finalizar la venta de Crystal Dynamics, Eidos Montréal y Square Enix Montréal para finales del año fiscal en curso, que finaliza en marzo de 2023.