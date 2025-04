Flyer 72 LD, el vehículo táctico que EE. UU. ha entregado en secreto a las Fuerzas Especiales de Ucrania

Ucrania cuenta con al menos un vehículo táctico ligero Flyer 72 Light Duty (LD) facilitado en secreto por Estados Unidos. Unas imágenes publicadas por el Ejército de Ucrania, con miembros del 4.º Regimiento Independiente de Propósito Especial ‘Ranger’, muestran esta plataforma militar de alta movilidad de la que se desconocía que se hubieran facilitado unidades en ninguno de los paquetes de ayuda entregados al país invadido por Rusia.

El 4.º Regimiento de Propósito Especial es uno de los cuatro que conforman el recientemente establecido Cuerpo de Rangers de Ucrania, una fuerza especializada bajo el mando de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Fundado en 2024 y entrenado según los estándares de la OTAN, el Cuerpo de Rangers incluye los regimientos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, destinados a operaciones tras las líneas enemigas como sabotaje, reconocimiento y apoyo a tropas convencionales mediante infiltración, ataques de artillería y operaciones aéreas no tripuladas. Cada regimiento cuenta con su propia compañía de UAV, artillería, componentes antiaéreos y elementos logísticos.

#Ukraine/#Russia 🇺🇦🇷🇺:



Rare Flyer 72 Light Duty (Flyer F72-LD), M1297 A-GMV in US designation, made by Flyer Defense, in the armament of 4th Separate Special Purpose Regiment "Ranger".



The delivery of these vehicles to the Armed Forces of Ukraine was unknown until now. pic.twitter.com/yLfG0XHjrj