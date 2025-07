El gadget del sábado: Nothing Phone (3), un teléfono con las tres Bs

Desde su nacimiento, un lustro atrás, Nothing se ha esforzado por diferenciarse del resto de los fabricantes recurriendo a un diseño con unas líneas muy claras… Literalmente. El transparente, el blanco y el rojo han sido su seña de identidad. Con esto han logrado romper los moldes estéticos de los teléfonos sin por ello dejar de innovar. Y el Nothing Phone (3), el último teléfono inteligente de la casa, es otro ejemplo.

Vamos primero con lo menos obvio. Una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución FullHD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.600 nits. En su construcción se han empleado materiales como el aluminio y una protección Gorilla Glass Victus… En suma, todo transmite calidad.

El primer elemento diferenciador es el clásico Glyph de Nothing, una serie de patrones con luces LEDs que iluminan la trasera y que, a lo largo de las diferentes generaciones, ha ido ganando en personalización e innovación. De las primeras iteraciones que se iluminaban para marcar llamadas o mensajes a esta última, ha corrido mucha agua. Y se nota.

Ejemplos. Ahora allí podemos ver el porcentaje exacto de batería, la hora, apps que han enviado mensajes y todo ello con un consumo energético mínimo, aunque, un trabajo previo de personalización.La interacción y programación es sencilla: basta presionar el botón lateral y podemos generar todas las opciones que queramos… de modo casi ilimitado.

¿Es útil? Más allá de lo visualmente atractivo que resulta ver los patrones de luces y saber qué indican, se trata de un atajo visual que nos permite no solo “decorar” el dispositivo, también ahorrarnos tiempo. Mucho tiempo.

En lo que respecta a su cerebro, contamos con un Snapdragon 8s Generación 4, RAM de hasta 16 GB y un almacenamiento interno que llega a los 512 GB. Aquí es hora de hablar de precio: a partir de €799. Con esto en mente, el procesador es suficiente, al igual que la memoria. No es el más avanzado del mercado, pero teniendo en cuenta su memoria y batería (profundizaremos luego, pero por encima de los 5000 mAh), el 8s Generación 4, es más que suficiente para las tareas que el 99,9% de los humanos del planeta Tierra, llevaremos a cabo en el Nothing Phone (3).

Como la mayoría de los móviles actuales, incluye funciones de IA muy interesantes. En este caso destacamos 2 muy puntuales y con gran potencial. La primera de ellas es Essential Search y básicamente se trata de una cruza entre ChatGPT y un navegador: le pedimos que busque un dato, un lugar o lo que necesitemos encontrar y en lugar de darnos una respuesta en forma de varias páginas web, nos brinda una síntesis de los datos en internet. Crea un resumen global como respuesta. Muy útil si sabemos qué queremos encontrar y seductora a la hora de ahorrar tiempo.

La segunda herramienta es Flip to Translate o gira para traducir. Supongamos que estamos hablando con alguien en un viaje y no entendemos lo que dice. O que estamos en una entrevista en otro idioma. Pulsamos la Essential Key y el teléfono empieza a grabar la conversación. Y si lo pulsamos nuevamente en un momento clave de la conversación, no solo nos dará la traducción, también nos enviará un resumen.

Batería, sí, lo teníamos pendiente. En total lleva 5.150 mAh con carga rápida de 65 W. Esto significa que tenemos para una jornada laboral completa… justo. Más allá de las 10 horas, podemos empezar a estar comprometidos.

Y, finalmente, la cámara. Hay que decir que Nothing ha mejorado respecto a las generaciones previas. El Nothing Phone (3) incluye un número idéntico de lentes, tres de 50 MP más la cámara frontal que repite resolución. De este modo, se trata de una de las cámaras selfie con mayor resolución del mercado. Pero, como hemos dicho muchas veces, resolución sola no basta.

Las lentes son dignas, pero no extraordinarias y el software también debe mejorar. La nota sería un 7,5. Al igual que su precio, no alcanza el 8 (o al menos las 8 centenas). Si Nothing llevara la fotografía un paso, solo uno, más allá, sería el móvil más tentador en su sector de precio.

Veredicto: Su único obstáculo es la fotografía, aprobado, pero no con nota. En todo lo demás, es un móvil que cumple de sobra con las necesidades y con los gustos de la mayoría de los usuarios.