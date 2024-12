Desde hace ya varios años, el sector del videojuego ha desbancado por completo al de la música o el cine, y es hoy por hoy el medio audiovisual que más dinero genera a nivel mundial. Al igual que los Grammy o los Óscar, los videojuegos tienen sus propias galas de premios, donde se reconoce la excelencia y se dan cita las mayores celebridades del sector.

Hoy, 12 de diciembre, tendrán lugar los The Game Awards en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El evento, que está organizado y dirigido por el periodista especializado Geoff Keighley, otorgará una de las máximas condecoraciones que puede obtener un título: el ansiado 'Game of the Year' (GOTY o 'juego del año'), del que ya se conocen los seis nominados a ganarlo.

¿Cómo y dónde ver los Game Awards 2024 desde España?

La gala de videojuegos más esperada del años se podrá ver desde España en esta madrugada que del 12 al 13 de diciembre. A las 01:30 horas comenzará un pre-show, y el evento principal no dará comienzo hasta las 02:00 horas. La ceremonia tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles, pero se podrá seguir a través de internet a través de los canales oficiales de 'The Game Awards' en: YouTube, Twitch, Facebook, X y Kick.

Game Awards 2024: horario y dónde ver la gala al mejor videojuego desde España

Presentadores y actuaciones en directo

El evento estará liderado por el periodista especializado Geoff Keighley, mientras que el pre-show será conducido por la creadora de contenido Sydnee Goodman.

En cuanto a las categorías y los tráilers de esta edición, contarán con presentadores como:

Laura Bailey.

Hideo Kojima.

Sam Lake.

Isabela Merced.

Aaron Paul.

Ella Purnell.

Statler y Waldorf.

El evento contará con las actuaciones de Twenty One Pilots, D4vd, Snoop Dogg y Royal & the Serpent para un show de Arcane y junto al compositor Lorne Balfe tras Topgun: Maverick y Honor entre ladrones.

Todos los nominados a los premios de The Game Awards

Juego del Año (Game of the Year)

"Reconociendo un juego que ofrece la mejor experiencia absoluta en todos los campos creativos y técnicos".

Astro Bot

Final Fantasy VII: Rebirth

Metaphor Re:Fantazio

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Balatro

Mejor Dirección (Best Game Direction)

"Premiado por su destacada visión creativa e innovación en la dirección y el diseño de juegos".

Balatro

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor Re:Fantazio

Final Fantasy VII Rebirth

Astro Bot

Mejor Narrativa (Best Narrative)

"Por una narración y un desarrollo narrativo excepcionales en un juego".

Hades 2

Indika

Like A Dragon: Infinite Wealth

Metaphor Re:Fantazio

Silent Hill 2 Remake

Mejor Dirección de Arte (Best Art Direction)

"Por logros creativos y/o técnicos sobresalientes en diseño artístico y animación".

Astro Bot

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Black Myth Wukong

Metaphor Re:Fantazio

Neva

Mejor música y banda sonora

"Para música excepcional, incluyendo partitura, canción original y/o banda sonora licenciada".

Astro Bot

Stellar Blade

Final Fantasy VII: Rebirth

Metaphor Re:Fantazio

Silent Hill 2 Remake

Mejor Diseño de Audio (Best Audio Design)

"Reconociendo el mejor diseño de sonido y audio del juego".

Astro Bot

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII: Rebirth

Senua's Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2 Remake

Mejor actuación

"Otorgado a una persona por su actuación de voz en off, captura de movimiento y/o interpretación".

Briana White

Hannah Telle

Humberly Gonzalez

Like Roberts

Melina Juergens

Premio a la Innovación y Accesibilidad (Innovation in Accessibility)

"Reconocer software y/o hardware que está impulsando el medio hacia adelante al agregar características, tecnología y contenido para ayudar a que los juegos sean jugados y disfrutados por una audiencia aún más amplia..

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars: Outlaws

Juegos por el Cambio Social (Games for Impact Award)

"Para un juego que invita a la reflexión y que tiene un significado o mensaje prosocial".

Indika

Massira

Neva

Tales of Kenzera: ZAU

The Cosmic Wheel Sisterhood

Best OnGoing Game (Mejor juego en activo)

"Otorgado a un juego por el desarrollo sobresaliente de contenido continuo que evoluciona la experiencia del jugador con el tiempo".

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Mejor Apoyo a la Comunidad (Best Community Support)

"Reconocer un juego por su destacado apoyo de la comunidad, transparencia y capacidad de respuesta, incluida la actividad en las redes sociales y las actualizaciones/parches del juego".

Fortnite

No Man's Sky

Fortnite

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XIV

Mejor Juego Indie (Best Independent Game)

"Por un logro creativo y técnico sobresaliente en un juego creado fuera del sistema editorial tradicional".

Animal Well

Balatro

Neva

Lorelei and the Laser Eyes

UFO 50

Mejor Debut Indie (Best Debut Indie Game)

"Para el mejor juego debut creado por un nuevo estudio independiente".

Animal Well

Balatro

Manor Lords

The Plucky Squire

Pacific Drive

Mejor juego de móvil

"Para disfrutar del mejor juego en un dispositivo móvil".

AFK Journey

Pokémon TCG

Balatro

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Mejor Juego de Realidad Virtual o Aumentada (Best VR/AR Game)

"Para disfrutar de la mejor experiencia de juego en realidad virtual o aumentada, independientemente de la plataforma".

Arizona Sunshine Remake

Batman Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Asgard's Wrath 2

Mejor Juego de Acción (Best Action Game)

"Para el mejor juego del género de acción centrado principalmente en el combate".

Black Myth Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Stellar Blade

Mejor Juego de Acción/Aventura (Best Action/Adventure Game)

"Para el mejor juego de acción y aventuras, que combina el combate con el desplazamiento y la resolución de rompecabezas".

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Silent Hill 2 Remake

Star Wars Outlaws

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Mejor Juego RPG (Best Role-Playing Game)

"Para el mejor juego diseñado con una gran personalización y progresión de personajes para el jugador, incluidas experiencias multijugador masivas".

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy VII: Rebirth

Metaphor Re:Fantazio

Like a Dragon: Infinite Wealth

Mejor Juego de Lucha (Best Fighting Game)

"Para el mejor juego diseñado principalmente en torno al combate cara a cara".

Dragon Ball Sparking Zero

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Grandblue Fantasy Versus: Rising

Mejor Juego Familiar (Best Family Game)

"Para el mejor juego apropiado para jugar en familia, independientemente del género o la plataforma".

Astro Bot

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Princess Peach Showtime!

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Mejor Juego de Gestión y Estrategia (Best Sim/Strategy Game)

"El mejor juego centrado en la simulación en tiempo real o por turnos o en un juego de estrategia, independientemente de la plataforma".

Age of Mythology: Retold

Kunitsu Gami Path of the Goddess

Frostpunk 2

Manor Lords

Unicorn Overlord

Mejor Juego Deportivo o de Velocidad (Best Sports/Racing Game)

"Para el mejor juego de deportes y carreras tradicionales y no tradicionales".

EA Sports FC 25

F1 24

WWE 2K24

NBA 2K25

Top Spin 2K25

Mejor Juego Multijugador (Best Multiplayer Gamer)

"Por su excelente diseño y jugabilidad multijugador en línea, que incluye experiencias cooperativas y multijugador masivo, independientemente del género o la plataforma del juego".

Call of Duty: Black Ops 6

Warhammer 40K: Space Marine 2

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Mejor Adaptación de un Videojuego (Best Adaptation)

"Reconocer el trabajo creativo sobresaliente que adapta de manera fiel y auténtica un videojuego a otro medio de entretenimiento".

Arcane' (Temporada 2)

'Fallout'

'Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'

'Knuckles'

'Like a Dragon: Yakuza'

Juego Más Esperado (Most Anticipated Game)

"Reconocer un juego anunciado que ha demostrado tener potencial para impulsar el medio de los juegos hacia adelante".

Death Stranding 2: On The Beach

Grand Theft Auto VI

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yotei

Metroid Prime 4: Beyond

Creador de Contenido del Año (Content Creator of the Year)

"Para un streamer o creador de contenido que haya tenido un impacto importante y positivo en la comunidad en 2024".

CaseOh

Illojuan

Techno Gamers

TypicalGamer

Usada Pekora

Mejor Juego de Esports (Best eSports Game)

"Para el juego que ha brindado la mejor experiencia general de deportes electrónicos a los jugadores (incluidos torneos, soporte de la comunidad y actualizaciones de contenido), independientemente del género o la plataforma".

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Mejor Atleta de Esports (Best Esports Athlete)

"El atleta de deportes electrónicos considerado como el más destacado por su desempeño y conducta en 2024, independientemente del juego".

33

Aleksib

Chovy

Faker

Zywoo

ZMJJKK

Mejor Equipo de Esports (Best Esports Team)

"Reconocer a un equipo de deportes electrónicos específico (no a la organización completa) considerado el más destacado por su desempeño y conducta en 2024".