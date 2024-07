Gerbera, el nuevo dron ruso que está combatiendo en Ucrania en misiones de ataque y vigilancia.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, hace dos años y cinco meses, se han visto todo tipo de vehículos no tripulados en el campo de batalla, a los que ahora se suma un nuevo dron ruso que ya está siendo utilizado en combate. Según informa el sitio web ucraniano Defense Express, el UAV se llama Gerberay es un modelo multirol de largo alcance que puede llevar a cabo misiones de ataque y vigilancia en apoyo del ampliamente usado dron de ataque Shahed/Geran de diseño iraní.

La primera constancia del nuevo dron surgió la semana pasada con la publicación en redes sociales ucranianas de imágenes de una unidad que fue derribada en la región de Kiev el 24 de julio. El dron no tenía una ojiva instalada, lo que indica que estaba siendo utilizado para una misión que no era de ataque. Aparentemente, fue derribado 'casi sin daños' por las defensas aéreas ucranianas.

A Ukrainian Telegram channel shared photos of a previously unidentified Russian one-way attack UAV downed in Kyiv Oblast. Interestingly, the serial number begins with “Ы,” similar to a Russian-assembled variant of the Shahed-136, suggesting this new UAV may also be made by… https://t.co/bfgsexGes0pic.twitter.com/WpxwQNw2t9 — John Hardie (@JohnH105) July 25, 2024

Tiene un diseño similar al Geran, que es como se denomina a los Shahed producidos en Rusia, pero con algunas diferencias. En lugar de estabilizadores horizontales en las puntas de las alas, el Gerbera tiene una única aleta vertical convencional, ubicada justo delante de la hélice propulsora impulsada por un motor de combustión interna. La información publicada indica una envergadura de alrededor de 2 metros, inferior a los 2,5 metros del Geran-2/Shahed-136. El fuselaje del dron contiene espuma absorbente de radar y, como algunos ejemplares del Geran, los vistos hasta ahora son de color negro.

El militar ucraniano especialista en drones, Serhii Flesh, ha señalado en Telegram que, a diferencia del Geran, el Gerbera está destinado a realizar misiones tanto de reconocimiento como de ataque. Considera que será utilizado para 'distraer' los sistemas de defensa aérea ucranianos, operando como un señuelo, y que lo hará dentro de un 'enjambre', aunque no está claro cómo se lograría esto. Es muy poco probable que estos drones tengan esta capacidad de trabajar en grupo, pero sí sería posible enviar varios drones en misiones pre-programadas en las que cada UAV opera de forma autónoma pero dentro de los objetivos de la misión general.

Estas afirmaciones también son respaldadas por un video publicado por una unidad rusa llamada los Halcones de Stalin el 28 de julio, que recoge el medio ucraniano Militarnyi. En él también se afirma que Gerbera puede ser utilizado como dron kamikaze de ataque, para reconocimiento electrónico o como señuelo para los sistemas de defensa aérea. Ha sido desarrollado por la Oficina de Diseño de Gastello y, posiblemente, se esté produciendo en la misma fábrica de Yelabugade la que salen los Geran, en la región de Tatarstán en el sureste de Rusia, y que ha sido objeto de ataques por parte de Ucrania.

La versión de ataque del dron Gerbera utiliza una cámara para apuntar al objetivo, lo que implica un sistema de guía con intervención humana. Esto puede limitar su alcance, dado que debe mantener la comunicación con el operador humano, pero en este caso otro dron, equipado con un repetidor, puede ser utilizado para extender el alcance del enlace de radio con el dron Gerbera.

El medio también indica que el Gerbera que cayó en la región de Kiev la semana pasada estaba equipado con un par de antenas 3G/4G, así como un módem con una tarjeta SIM, conectándose a la red móvil ucraniana. Se entiende que este es otro método para proporcionar un canal de comunicación que pueda asegurar un enlace de video entre el dron y el operador, al menos en algunas partes de su vuelo.

La mayoría de detalles sobre el Gerbera aún se desconocen, incluyendo su alcance, velocidad y carga útil. Lo único seguro es que, para llegar a Kiev, el Gerbera tuvo que volar primero cientos de kilómetros. Una vez las autoridades ucranianas hayan estudiado el Gerbera, es probable que se conozcan más detalles sobre sus capacidades.