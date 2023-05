Google borrará las cuentas de usuario que no hayan tenido actividad en dos años

Google ha actualizado su política sobre cuentas inactivas y el tiempo que deben pasar en este estado antes de ser eliminadas por la compañía. Bajo la nueva política, las cuentas que no hayan sido accedidas por el usuario en un plazo superior a dos años podrán ser borradas junto al contenido de todos los servicios de Google asociados: Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendario, YouTube y Fotos.

La compañía ha anunciado el cambio en una publicación en su blog en la que explican cómo este tipo de cuentas sin uso suponen una amenaza para la seguridad. Esto es debido a que muchas de ellas emplean o re usan contraseñas antiguas que se han podido ver comprometidas en alguna filtración y a que tampoco suelen tener activada la verificación en dos pasos, lo que las hace particularmente vulnerables.

La nueva política afecta solamente a las cuentas personales y no a las de organizaciones como empresas o instituciones educativas. Google adoptará un enfoque por fases con el que comenzará eliminando las que hayan sido creadas y nunca se hayan usado, antes de continuar con el resto de cuentas personales inactivas.

A partir de diciembre de 2023

La purga de cuentas arrancará el próximo mes de diciembre, por lo que los usuarios tienen tiempo de tomar medidas si no quieren perderlas junto con todo el contenido que puedan tener almacenado en Google Workspace. La compañía avisará a los usuarios afectados con múltiples notificaciones, dirigidas tanto a las cuentas inactivas como a los correos de recuperación facilitados, cuando haya sido el caso.

Lo único que requiere Google para continuar considerando una cuenta activa es que el usuario haya ingresado en ella o en cualquier de los servicios de Google Workspace en un plazo inferior a dos años. Tener una suscripción a algún servicio de pago como Google One también le indica que la cuenta está activa, aunque haya pasado más tiempo.

En el caso de Fotos, Google recomienda ingresar específicamente en este servicio para evitar que las fotos puedan ser borradas transcurridos dos años. Si un usuario no tiene inconveniente en que se borre una cuenta que no use, pero quiere conservar sus contenidos puede hacerlo a través de la función Google Takeout que permite descargar una copia de seguridad de una cuenta Google.