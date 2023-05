Google toma impulso y apuesta fuerte por la IA: PaLM-2, nuevo Bard e integración con el buscador y aplicaciones.

Google, por primera vez en meses, ya no da la impresión de ir a rebufo de Microsoft y OpenAI en el desarrollo e integración de herramientas de inteligencia artificial con sus productos. Esa es la primera conclusión tras la batería de novedades relacionadas con la inteligencia artificial que la compañía ha presentado este miércoles en el marco de su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O.

Además de la ampliación de la familia de dispositivos Pixel con tres nuevos productos (Pixel 7A, Pixel Tablet y Pixel Fold), la compañía presentó su nuevo modelo de lenguaje de próxima generación, PaLM-2 que se encuentra detrás de 25 nuevos productos y que también da una nueva vida a Bard, el chatbot basado en PaLM lanzado en febrero de forma limitada y que encontró una muy poco entusiasta recepción.

