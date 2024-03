El 'Google Maps' de la historia de España: 50.000 personajes, 20.000 acontecimientos y 150.000 referencias geográficas

Si uno quiere bucear en la historia a través de cualquiera de los múltiples mapas que clasifican diferentes tipos de datos no le faltan opciones, pero no va a encontrar ninguna de la envergadura que ofrece el portal Historia Hispánica. Este 'Google Maps' de la historia de España geoposiciona una enorme cantidad de acontecimientos y personajes y los relaciona entre sí a una escala que no se había hecho hasta ahora.

En total, cerca de 50.000 personajes, 20.000 acontecimientos y 150.000 referencias geográficas por todo el mundo. Se trata de un proyecto que echó a andar hace un año y convirtió a España en el primer país del mundo en tener georreferenciada su historia. Desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad.

Detrás del portal con mayor información sobre historia hispánica que se puede encontrar se halla la Real Academia de la Historia, institución que ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación para este proyecto. Al contrario de lo que sucede en muchos mapas interactivos, que se nutren de fuentes como la Wikipedia o de las colaboraciones de los usuarios para el contenido, Historia Hispánica ofrece el suyo propio que ha sido realizado por académicos, historiadores y especialistas. Para este proyecto, La Real Academia de la Historia ha actualizado los contenidos del Diccionario Biográfico electrónico (2018) y ha revisado, ampliado y puesto al día la información sobre acontecimientos históricos que integraba el Atlas Cronológico de la Historia de España (2008).

La huella española en el mundo en Historia Hispánica. Historia Hispánica.

La calidad de la información que recoge Historia Hispánica está refrendada por las más de 500 instituciones científicas nacionales e internacionales que han colaborado en el desarrollo y la puesta en marcha de esta base de datos y los cerca de 5.000 historiadores e investigadores españoles y extranjeros que han contribuido a elaborar los contenidos.

Cómo usar el 'Google Maps' de la Real Academia de la Historia

El funcionamiento de Historia Hispánica, que emplea la tecnología de Google Maps, es muy intuitivo y toda la información está vinculada de forma que siempre responda al quién (personajes), cuándo (épocas), dónde (lugares) y qué (temas). El usuario puede comenzar la exploración a través de cualquiera de estos parámetros, en la parte inferior del mapa, o de forma más intuitiva haciendo zoom sobre un área específica y seleccionando el marcador de su interés.

Haciendo clic sobre el mismo se abre una ventana con tres pestañas que muestran los nacimientos, muertes y hechos en dicho punto. Seleccionando el nombre del personaje o del hecho recogido, el mapa redirige a la ficha correspondiente con explicaciones en profundidad.

Vista por satélite en Historia Hispánica. Historia Hispánica.

El mapa también admite la vista por satélite y cuenta con una línea de tiempo que permite escoger un año concreto, entre el 1.350.000 a.C. y 2024, para ver qué personajes y acontecimientos lo protagonizaron. Puedes visitar Historia Hispánica haciendo clic aquí.