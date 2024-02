La histórica saga Double Dragon regresa con una atractiva colección para Switch

Nos sumergimos en una atmósfera nostálgica con el anuncio de ‘Double Dragon Collection’, un recopilatorio que incluye seis entregas clásicas de la saga, entre ellas el añorado ‘Double Dragon Advance’, así como ‘Super Double Dragon’, adaptado por primera vez desde su estreno original. La importante colección con sello Ark System Works destinada a llegar a Switch el 17 de mayo de 2024, promete un recorrido en la historia de la serie de lucha de desplazamiento que tanta alegría (y gasto de monedas) ha traído a millones de jugadores por todo el planeta.

Dragones peleones

Dentro de la colección hay espacio para todos los videojuegos primordiales de la serie clásica, cada uno de ellos revisado sobre su versión original con optimizaciones aplicadas al diseño de los controles, la resolución y el sistema de gestión de guardado. Los títulos de la colección incluyen ‘Double Dragon’ (1987 – Arcade y varias consolas); ‘Double Dragon II: The Revenge’ (1988 – Arcade y varias consolas); ‘Doble Dragon III: The Sacred Stones’ (1991 - Nintendo Entertainment System); ‘Super Double Dragon’ (1992 - Super Nintendo Entertainment System); ‘Double Dragon Advance’ (2003 - Game Boy Advance); ‘Double Dragon IV’ (2017 - Switch, PlayStation, PC, Xbox One, iOS, Android).

Double Dragon Ark System Works

Vale recordar que hace tres décadas la franquicia causaba admiración en la escena arcade y entre los jugadores de consolas de los años 90. Alcanzó tal nivel de popularidad que incluso se produjo una serie de animación y una adaptación cinematográfica protagonizada por Scott Wolf y Mark Dacascos estrenada en 1995. Si tenemos en cuenta este brillante pasado y a raíz de la buena acogida que han recibido otros clásicos resucitados del mismo espectro como ‘Streets of Rage’, era cuestión de tiempo que Arc System Works se pusiera a trabajar una nueva entrega de la serie, que ya publicada bajo el nombre ‘Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons’ además de servir como precuela de la franquicia tiene la clara intención de señalar el punto de partida a eventos que están vinculados a la línea argumental principal y preparan los acontecimientos futuros.

Super Double Dragon

Después de 30 largos años ‘Super Double Dragon’, llega por primera vez a plataformas modernas. Entre las novedades se incluyen cinco fondos de pantalla para decorar los laterales de la pantalla con un toque de artes marciales. Además, la nueva función de velocidad de juego anticipa combates a toda pastilla, jugando hasta al doble de velocidad para disfrutar de aún más turbo.

Double Dragon Advance

Considerada una obra maestra de la saga, ‘Double Dragon Adavance’ vuelve a casa después de 20 años con una adaptación para la actual generación que recupera la acción, los gráficos y otros elementos de entregas anteriores. Entre las novedades también se incluyen cinco fondos de pantalla.