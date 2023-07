Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons recupera la esencia clásica con algunos matices.

El editor Modus Games en colaboración con Secret Base han distribuido nuevos materiales de ‘Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons’, el próximo videojuego beat'em up (peleas contra varios rivales) de la clásica franquicia arcade. El estreno de la nueva aventura de Billy y Jimmy Lee llegará a los bazares digitales de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC el 27 de julio, pero ya conocemos muchas de sus características. En líneas generales se trata de una obra cooperativa del género “Yo contra el Barrio” con su pixel art incluido.

Según la descripción del juego, “Los hermanos Double Dragon vuelven en esta entrega a la icónica franquicia beat 'em up. Cada partida es una nueva oportunidad de acción. Juega con 2 de los 4 personajes iniciales o desbloquea 9 personajes adicionales, cada uno con movimientos especiales y estilo de juego únicos.” De modo que prepárate para luchar a lo Double Dragon en esta nueva entrega de la franquicia. Según relata su sinopsis corre “El año 199X, y la guerra nuclear ha devastado Nueva York, obligando a sus ciudadanos a luchar por la supervivencia mientras los disturbios y el crimen envuelven las calles. La ciudad ha sido invadida por bandas criminales que aterrorizan sus ruinas mientras luchan por el dominio total. Incapaces de seguir soportando estas condiciones, los jóvenes Billy y Jimmy Lee se proponen expulsar a las bandas de su ciudad.”

He's big, he's bad and he's really MAD!



😡👊🏽



Abobo is a playable character with his own unique toolkit! Bash and smash your way through the streets of Post-Apocalypse New York City with his insane size and strength.#bareknuckle#indiegame#gaming#gamingcommunity… pic.twitter.com/HyKLLKeKZi