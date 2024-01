El gadget del sábado: Honor Magic 6 Lite. Ser promedio, ¿es bueno o malo?

En móviles, el apellido Lite se ha vinculado no a ligero sino a una versión descafeinada, con menos prestaciones y calidades. Pero para ser justos hay que ver con qué se le compara. Si la semana se establece con una versión anterior, vamos bien ya que el punto de partida es similar y podemos evaluar el progreso tecnológico. Ahora, si comparamos una versión Lite con un móvil de gama alta, es un símil injusto: el precio puede más que duplicarse y lógicamente habrá desventajas en la carrera. Entonces llega el Honor Magic 6, con apellido Lite.

Nos sacamos de encima primero las especificaciones. En unos 185 gramos tenemos una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Una lente frontal de 16 MP, la principal de 108 MP y un macro y un gran angular (2 y 5 MP) que hacen de consortes. La batería de 5.300 mAh. Esta es la receta para el Honor Magic 6 Lite.

Visualmente es casi una copia de la versión 5 donde destaca su módulo de cámara característico, por su geometría y su tamaño. Vamos entonces al plato… teniendo en cuenta que se trata de uno que se vende a 400 euros. Primera impresión: en el peso ya nos damos cuenta que es un Lite. En 185 gramos y una pantalla de 6,78 pulgadas no se pueden pedir materiales de calidad (léase aluminio, cerámica o cristal de zafiro). Es lo que hay. Sí, es resistente y no aparente en absoluto un móvil de este precio, pero lo es. La pantalla aprovecha los bordes gracias a la curvatura (pantalla infinita que le dicen) y no molesta en los actos de deslizamiento. Bien allí.

El procesador es muy digno para una gama media/Lite y es rápido para lo que la mayoría de los usuarios lo pondremos a prueba. En un móvil de gama alta hay mucha filigrana y barroquismo, en uno como este Honor, los precios son mucho más ajustados y la relación precio/ajustes se calibra muy fino. En pocas palabras: por lo que cuesta, no podemos pretender un procesador de alta gama…y tampoco tiene sentido si somos el usuario promedio, seamos honestos. Va rápido, no se bloqueará y en la mayoría de los juegos y entornos se comportan de modo eficiente. Eso es lo que interesa.

También importa la batería. En los papeles muy buenos, hablamos de 5.300 mAh. El problema es el medio ambiente. Desde que la mayoría de las empresas han decidido no proporcionar un cargador, se ha perdido una parte importante de lo que hace al I+D: los cargadores de las marcas cuentan con un algoritmo propio, específicamente diseñado, que propicia una carga rápida. Ese es el motivo por el cual uno de 240 W de una marca no alimenta la batería con la misma rapidez en el móvil original que en cualquier otro smartphone. Son compatibles por así decirlo. El Honor Magic 6 Lite no viene con cargador y eso, en esta batería y con una carga máxima de 35 W es un punto en contra. Quítenme otros cargadores y cables si el motivo es el medio ambiente, los cambios para conseguir una carga acorde con el teléfono que tengo. Esto no va solo para Honor, va para todas las marcas.

El otro aspecto que importa a la mayoría de los usuarios es la fotografía. Honor tiene una herencia pesada con Huawei y sus excelentes cámaras y software de fotografía. En este aspecto último lo hace muy bien, pero en las lentes… La de 108 MP se comporta muy bien. ¿Hay mejores con menos MP? Sí, las hay. No se necesitan tantos megapíxeles para una cámara buena. El problema es el equilibrio: contar con una cámara con un Notable y otras tres cámaras con un “pasa raspando” no compensa. Pero, nuevamente, estamos ante un móvil de 400 euros. Si quieres dedicarte al contenido multimedia, eres un fotógrafo/a en ciernes y buscas calidad y excelencia, quien se ha confundido eres tú. El Magic 6 Lite es un promedio: lo hace todo bien, está sentado en el medio de la clase y nos destaca, pero tampoco desilusiona si sabemos que no persigue Cum Laude.

¿A qué debemos renunciar si lo queremos? Detalles. No viene con funda ni cargador. El protector de pantalla que está pegado por defecto, no cubre toda la pantalla. Le falta una buena estabilización de imagen en vídeo y cuenta con un solo altavoz (mejor, así nos obliga a usar cascos y nadie más debe soportar los audios ajenos). Las cámaras…están bien. Lo dicho: en este sector las cámaras sobresalientes casi no existen y es lógico. Si buscas un móvil confiable, te gusta su perfil y los colores (negro, azul raro o naranja), es una opción interesante.

En la web de Honor hay ofertas que reducen un poco su precio o agregan cascos y cargadores al precio final.