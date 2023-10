La inquietante “cara” que la NASA ha fotografiado en la atmósfera de Júpiter.

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, uno de los motivos por el que es de especial interés para los científicos. La NASA cree que ha jugado un papel clave en la formación del sistema solar y por eso comprender el origen de Júpiter es necesario para desentrañar el del sistema solar y el de la Tierra. La agencia espacial estadounidense lanzó en 2011 la sonda Juno con el objetivo de estudiar Júpiter y desde entonces ha captado numerosas imágenes. Entre las más sorprendentes, se encuentra una nueva fotografía que fue tomada el pasado 7 de septiembre, durante el sobrevuelo número 54 de la sonda sobre el gigantesco planeta.

En esta imagen se aprecia la figura de una "cara" a partir de las tormentas y nubes que se han formado en la atmósfera de Júpiter, en un área del extremo norte del planeta llamada Jet 9 y cercana al terminador, la línea divisoria entre los lados diurno y nocturno del planeta.

La sonda Juno se encontraba a unos 7.700 kilómetros de Júpiter en el momento de tomar la imagen y a una latitud de unos 69 grados norte. El rostro, que recuerda al estilo pictórico cubista, ha servido a la NASA para difundir la imagen en el 142 aniversario del nacimiento de Pablo Picasso.

OK. I like it. Picasso!



The #JunoMission captured this view in Jupiter's far north that resembles a Cubist portrait displaying multiple perspectives.



We present the @NASASolarSystem image to you on Oct. 25—what would have been Picasso's 142nd birthday: https://t.co/2WChdpAyccpic.twitter.com/fJkdlb974R