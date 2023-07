Una IA recrea como habrían sido Indiana Jones y El Señor de los Anillos rodadas con un móvil en formato vertical.

Aunque los chatbots comoChatGPTo Bardson los que se llevan toda la atención a la hora de hablar de herramientas de inteligencia artificial generativa, las de texto a imagen continúan progresando a un ritmo aún mayor y ofreciendo posibilidades cada vez más amplias. Adobe, de la que no se está hablando mucho en este campo, ya ha integrado con su suite de herramientas de diseño a Firefly, una IA para la creación de imágenes tremendamente versátil y que ofrece posibilidades como las del relleno generativo.

Esta función permite rellenar áreas de una imagen con nuevo contenido. Esto se puede utilizar para múltiples fines: para crear fondos realistas, agregar objetos a las imágenes, cambiar el estilo o reimaginar planos icónicos de clásicos cinematográficos como "En busca del arca perdida" o "El señor de los anillos".

Eso es lo que ha hecho Pietro Schirano, un diseñador que ha utilizado inteligencia artificial para crear una nueva versión de varios momentos de la primera película de Indiana Jones en formato vertical, como si se hubiera grabado con un móvil, en lugar de panorámico.

I used AI to expand some scenes from Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. 🎥✨ pic.twitter.com/RX58EppIxG