¿Por qué el iPhone 15 se calienta por encima de lo normal?

La serie iPhone 15 acaba de salir y los problemas ya han comenzado. A la exigua velocidad de carga ahora se le suma un problema más grave aún: las altas temperaturas que alcanza cuando se le pide un poco de “acción”, es decir ,cuando se le exige tareas complejas. ¿Por qué ocurre esto?

En Twitter son varios los usuarios que han publicado mediciones en las que se puede ver la temperatura que alcanzan los nuevos teléfonos inteligentes de Apple.

Apple claimed the titanium case was an "innovation" meanwhile it's causing the iPhone 15 to overheat.



Titanium has low thermal conductivity compared to aluminum & other metals making it hot to touch. Also the APU chip they engineered is a toaster.pic.twitter.com/ThP7iBYJgn