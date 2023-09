Cómo cargar tu iPhone 15 de la forma más rápida

Unos años atrás, el S21 de Samsung tenía una velocidad de carga de 25W, el P40 Pro de Huawei alcanzaba los 40 W, el Nothing Phone 1, estaba en los 45 W y, más recientemente, el realme GT3, nos sorprendió con una carga de 240 W. Mientras tanto, el iPhone 15apenas si sobrepasa de los 30 W, un 10% más que las generaciones anteriores.

De acuerdo con Apple, la carga rápida de sus teléfonos “iPhone 8 o posterior permiten una carga de hasta un 50% de batería en unos 30 minutos”. Aquí hay varios aspectos para analizar. El primero es que pueden cargar hasta un 50%, es decir, es el máximo y en las condiciones ideales: que esté completamente vacío y que el cargador sea original y esté por encima de los 20 W para modelos posteriores al iPhone 12.

Si seguimos con las comparaciones, el S21 cargaba un 60% en media hora, el P40 de Huawei sobrepasaba el 70%, el Nothing Phone 1 tenía una carga similar al iPhone 15 (por la mitad del precio y dos años más viejo), mientras que el realme GT3, completaba su carga en menos de 10 minutos.

Obviamente, la carga rápida tiene un coste en la vida de la batería y, por más que tengamos el cargador del realme GT3, la velocidad de carga no es la misma en otros teléfonos. Aun así, que un iPhone 15 no solo no venga con cargador, sino que tenga una velocidad de carga similar a móviles de hace dos años y apenas haya avanzado en este apartado, deja mucho que desear.

Debido a las normativas europeas, este año Apple ya incluye un sistema de carga USB-C y abandona el sistema Lightning. Si no tienes ningún adaptador (cosa rara, pero es posible) habrá que comprar un adaptador de corriente USB-C para cargar el iPhone 15. Y lo recomendable es que sea original o al menos aprobado por Apple, de lo contrario la velocidad de carga se reducirá aún más.

La gran esperanza de muchas personas es que, al tener un cargador con una potencia por encima de los 40 W de carga, la velocidad será mayor y el tiempo de carga menor… No. Lamentablemente no. El iPhone 15 tiene una velocidad de carga máxima (no pasa de los 35 W) por lo tanto, no va a incidir en su rapidez a la hora de alimentar la batería.

¿Cuál es la forma más rápida de cargar el iPhone 15 entonces?

Desde el iPhone 5, Apple ha enviado sus iPhones con un adaptador de corriente USB de 5 W en la caja, con la excepción del iPhone 11 Pro y Pro Max, que se enviaron con un adaptador de corriente USB-C de 18 W. Entonces, a menos que hayas comprado tus primeros iPhones después del iPhone 12, probablemente tengas uno de ellos por ahí. Junto a eso necesitarás el adaptador antes mencionado y asegurarte que se trata de un cargador compatible con el estándar USB-PD (Power Devlivery), un protocolo de carga que permite que los cables y conectores entreguen mayores niveles de potencia a sus dispositivos.

Procurar que los accesorios sean originales o aprobados y esperar a que la carga se reduzca a cero o muy cerca, para que la velocidad de carga sea mayor. Más allá de eso, poco nos queda.