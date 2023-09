Descubre cómo puedes comprar el nuevo iPhone 15 e iPhone 15 Pro hasta por 300 euros menos

Faltan solo dos días para que el iPhone 15 salga a la venta. No es un buen momento para Apple después de que Francia retirase del mercado el iPhone 12 por superar las emisiones europeas permitidas. Aunque en un primer momento Apple cuestionó los informes de Francia, finalmente ha comunicado que hará una actualización de software disponible y gratuita para todos los dispositivos afectados.

Solventado este problema, Apple sigue en plena promoción de su nuevo smartphone: el iPhone 15. Cada vez que sale un móvil nuevo de esta multinacional, son muchos los fanáticos que esperan con ansias poder comprar uno. Sin embargo, existe un truco por el que se puede ahorrar hasta 300 euros sobre el precio original.

¿Dónde comprar el iPhone 15 para que salga más barato?

Aunque el iPhone salga a la venta el mismo día en todo el mundo, lo cierto es que no sale con el mismo precio. Pues no es lo mismo comprarlo en España que en Estados Unidos. El nuevo iPhone 15 comprende precios desde los 959 euros hasta los 1.969 euros dependiendo de su capacidad y de su formato Plus, Pro o Pro Max:



iPhone 15 de 128 GB: 959 euros

iPhone 15 de 256 GB: 1.089 euros

iPhone 15 de 512 GB: 1.339 euros

iPhone 15 Plus de 128 GB: 1.109 euros

iPhone 15 Plus de 256 GB: 1.239 euros

iPhone 15 Plus de 512 GB: 1.489 euros



iPhone 15 Pro de 128 GB: 1.219 euros

iPhone 15 Pro de 256 GB: 1.349 euros

iPhone 15 Pro de 512 GB: 1.599 euros

iPhone 15 Pro de 1 TB: 1.849 euros

iPhone 15 Pro Max de 256 GB: 1.469 euros

iPhone 15 Pro Max de 512 GB: 1.719 euros

iPhone 15 Pro Max de 1 TB: 1.969 euros

Teniendo en cuenta estos precios, es lógico buscar otras alternativas en las que se pueda ahorrar dinero en la compra del nuevo dispositivo de Apple. Y lo cierto es que existe un truco:. Allí, por lo general, los precios de las marcas son más baratos que en España. No ocurre esto solo con Apple, sino también con otras muchas marcas. También de ropa y calzado.

Además de ahorrarte hasta 300 euros en la compra del nuevo iPhone 15, podrás elegir entre una variedad más amplia de colores, capacidad y configuraciones que no se venden en España. Sin embargo, tienes que tener en cuenta otros factores a la hora de elegir el teléfono.

En primer lugar, debes comprobar que el dispositivo sea compatible con las redes de telefonía en España. También debes leer las políticas de garantía para conocer si tendría soporte técnico en España. Una vez comprobados estos dos pasos, tienes que consultar que la tienda de Apple donde quieras comprar el producto, acepte tarjetas de crédito internacionales. Y aunque el móvil sea más barato que en España, también tienes que tener el cuenta que puede que tengas que pagar aranceles o impuestos de aduana en el aeropuerto al intentar salir del país con el móvil hacia España.

Este método es una buena opción si se tiene programado un viaje a Estados Unidos próximamente o se conoce a alguien que vaya a realizar un viaje al país y pueda hacer el favor de comprar el dispositivo.