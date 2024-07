Ivan Papanin, el rompehielos de combate de Rusia con cañón de 100 mm y misiles Kalibr con rango de 2.500 km.

El Proyecto 23550 es el programa bajo el que Rusia está construyendo una serie de buques rompehielos de los que el Ivan Papanin, nombrado así en honor al explorador del Ártico del mismo nombre dos veces condecorado como héroe de la Unión Soviética, es el primero y ha comenzado sus pruebas en el mar, según ha informado la agencia estatal rusa TASS. Estos rompehielos tienen una característica que los distingue de cualquier otro de la flota rusa y es que están armados, lo que les convierte en navíos de guerra y es un ejemplo del interés de Rusia por ampliar su capacidad militar en el Ártico. El Ivan Papanin, además, es configurable y tiene la opción de aumentar su poder de fuego en el futuro, incluyendo lanzadores de misiles crucero.

El rompehielos ha sido fabricado en los Astilleros del Almirantazgo en San Petersburgo y se ha podido ver cómo era sacado del mismo y remolcado para la realización de estas pruebas en el mar. 'Durante esta etapa de pruebas se comprobará el funcionamiento del sistema de propulsión y los sistemas de equipos a bordo. El comandante en jefe de la Armada rusa, almirante Alexander Moiseyev, recibió un informe sobre la preparación del barco para las pruebas de los jefes de los organismos pertinentes del mando militar', ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.

TASS también ha informado de que la tripulación del barco ya ha completado una 'capacitación integral' con la Armada rusa. Esta involucró 'programas especiales para la formación en el funcionamiento de equipos y armas de barcos de este proyecto en condiciones árticas'.

"The Project 23550 Ice-class patrol ship "Ivan Papanin", built for the Russian Navy at "Admiralty Shipyards", went to sea for factory sea trials. https://t.co/qQlQdzH9xX pic.twitter.com/N9D40FHfiZ

El Ivan Papanin tiene previsto unirse a la Flota del Norte de la Armada rusa en el futuro, aunque se desconocen los plazos. Inicialmente, el buque debía entrar en servicio en 2023, algo que no ha sucedido, probablemente por los condicionantes de la guerra en Ucrania.

El aspecto más llamativo de este rompehielos es su capacidad para llevar a cabo misiones de combate y que el número de armas instaladas puede ajustarse según requisitos. Valery Polyakov, asesor del jefe del Centro de Investigación Krylov State, ha señalado sobre los buques del Proyecto 23550 que 'habrá rompehielos y barcos rompehielos, es decir, barcos capaces de moverse a una velocidad suficiente a través de placas de hielo de cierto grosor. De hecho, serán rompehielos armados. Donde el hielo es delgado, habrá más armas y viceversa'.

The crew of the Russian Navy's first ice-class patrol ship "Ivan Papanin" (Project 23550) has completed the process of settling on the ship. In summer the ship will go for factory sea trials. pic.twitter.com/r8swV16M7D