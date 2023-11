El juego del escondite que se está viralizando en China

¿Quién no recuerda Pokemon Go? Aquel juego en el que había que encontrar los personajes de la saga que podían estar escondidos en cualquier lugar de una ciudad y “cazarlos” con el móvil. El juego se viralizó a nivel mundial y hasta fue objeto de análisis por sus beneficios para hacer que la gente fuera más activa físicamente. Pues ahora llega otro, más interesante aún: un escondite del mundo digital. Y en China ya es una tendencia viral.

Conocido localmente como el “juego del gato y el ratón” (como se suele llamar al escondite en el país) se trata de que buscadores (gatos) y escondidos (ratones) se persiguen y evaden siguiendo sus ubicaciones en tiempo real en un mapa en sus teléfonos.

El “juego del gato y el ratón”, es una combinación de escondite, networking, la última tecnología para compartir ubicaciones y una experiencia digna de un meme. Cuando el juego surgió por primera vez en febrero , los videos de jugadores que se volvían locos (trepando a los árboles, escondiéndose en las alcantarillas) obtuvieron millones de visitas en las redes sociales.

El juego puede contar con 20 jugadores o llegar hasta más de 100. Y con ello varía también la duración, que puede ser de varias horas. Lo que ha transformado este juego ha sido la opción de compartir ubicación: con ello ha nacido una versión interactiva de Pokémon Go. Obviamente, esto hace que las estrategias sean muy complejas. Compartir la ubicación y quedarse siempre en un mismo sitio son casi incompatibles, a menos que estemos en lo alto de un árbol, casi invisibles o bajo tierra.

Otra opción es esconder la pulsera brillante que reciben todos los jugadores y permite distinguirlos de quienes simplemente están paseando. Basta con ocultarla bajo la manga para “pasar desapercibido”. Otra opción es fingir que uno es un gato y no un ratón. O viceversa. Pero el engaño dura solo unos minutos. Hay quienes también hacen pactos: “si me dices dónde hay más ratones no te descubro”. Gana quien más ratones haya cazado al finalizar el juego.

Obviamente. el juego tiene un componente físico mucho mayor que Pokémon Go, pero no es el único desafío. Organizar el juego se ha convertido en un negocio. Algunos “encuentros” cobran entrada ya. Y la mayoría de los jugadores utilizan Amap (la Google Maps china), propiedad de Alibaba. Dado que los servicios de Google están bloqueados en China y no hay tantos usuarios de Apple, Amap es una de las aplicaciones de mapas nacionales más populares, con más de 100 millones de usuarios activos cada día.

Amap ha permitido compartir la ubicación en tiempo real dentro de grupos pequeños desde al menos 2017, y en los últimos años ha ampliado el tamaño máximo del grupo a 100 personas. Esta característica se ha anunciado anteriormente para usuarios como miembros de la familia que rastrean la ubicación de los demás o excursionistas que se controlan entre sí en la naturaleza.

Inspirado por el éxito abrumador de Pokémon Go, Amap también ha realizado algunos experimentos con los juegos, sobre todo con este “escondite”: el gato y el ratón se jugó por primera vez en WeChat, pero los jugadores gradualmente pasaron a Amap por su cuenta y básicamente la convirtieron en la opción de aplicación predeterminada.

Desde septiembre, la aplicación ha introducido algunas funciones que satisfacen las necesidades de los jugadores. Ahora, los usuarios pueden elegir específicamente iniciar un “grupo de juego del gato y el ratón” directamente en la aplicación y crear grupos que superen el límite típico de 100 personas. Incluso puede asignar aleatoriamente los roles de ratones y gatos. También permite a los usuarios establecer reglas personalizadas y automatizar algunos de los procesos que antes eran manuales, como cambiar los avatares de ratones a gatos una vez que se captura a los jugadores. No sería raro que Google se sume pronto a esta tendencia, si es que el Escondite llega a Europa.