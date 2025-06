Lista de teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir de este mes

Desde el pasado 1 de junio, la popular aplicación de mensajería WhatsApp ha dejado de ser compatible con varios modelos de teléfonos antiguos. La medida afecta principalmente a dispositivos con más de 10 años de antigüedad, debido a los cambios implementados por Meta, la empresa matriz de la app, en sus políticas de compatibilidad y seguridad.

Estos cambios, que inicialmente estaban previstos para el mes de mayo, se retrasaron hasta junio. A partir de ahora, WhatsApp solo funcionará en teléfonos que cuenten con iOS 15.1 o superior en el caso de iPhone, y Android 5.0 o superior para dispositivos Android.

¿Qué modelos se ven afectados?

En el caso de Apple, los usuarios que tengan alguno de los siguientes modelos ya no podrán utilizar WhatsApp:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Cualquier modelo anterior a estos

Estos dispositivos no son compatibles con iOS 15.1 y, por tanto, no pueden recibir las actualizaciones necesarias para seguir usando la aplicación. Además, el iPhone 6 fue declarado “obsoleto” por Apple, lo que significa que ya no recibe soporte oficial ni reparaciones.

En cuanto a Android, los siguientes modelos tampoco serán compatibles:

Samsung Galaxy S III

HTC One X

Sony Xperia Z

Otros dispositivos con Android anterior a la versión 5.0

Meta ha señalado que estos dispositivos carecen de las actualizaciones de seguridad y funcionalidades necesarias para ejecutar WhatsApp de manera segura y eficiente, lo que ha motivado la decisión.

WhatsApp continúa evolucionando

Con más de dos mil millones de usuarios activos en todo el mundo, WhatsApp continúa actualizándose. Solo en abril de este año, la aplicación anunció doce nuevas funciones. En su blog oficial, Meta informó que compartirá periódicamente resúmenes de herramientas, configuraciones y novedades, invitando a los usuarios a mantenerse al día.

La medida busca garantizar una mayor seguridad y mejor experiencia de uso, aunque significa que quienes usen dispositivos antiguos deberán optar por actualizar su móvil si desean seguir utilizando la aplicación.