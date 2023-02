Metroid Prime Remastered, Game Boy y The Legend of Zelda: así ha sido el último Nintendo Direct.

La presentación Nintendo Direct emitida hace unas horas ha acaparado una razonable cantidad de títulos y anuncios, como que ‘Metroid Prime Remastered’ se ha estrenado en Switch. Se trata de una versión remasterizada en alta definición de la primera entrega de ‘Metroid Prime’, que se lanzó originalmente para GameCube. La versión en formato digital se ha publicado en Nintendo eShop al término de la presentación, mientras que la versión en formato físico llegará a las tiendas el 3 de marzo.

Game Boy

También se ha anunciado un catálogo de juegos de Game Boy para el servicio Nintendo Switch Online, que para empezar contará con nueve títulos clásicos. Al mismo tiempo, se añadirá al servicio Nintendo Switch Online + Paquete de expansión un catálogo de juegos de Game Boy Advance que se irá ampliando con el tiempo y arrancará con seis títulos.

Los usuarios podrán acceder a una selección de juegos de Game Boy que se añadirán a Nintendo Switch Online y podrán disfrutarlos donde y cuando quieran, al igual que antaño. Además, contarán con filtros de pantalla de Game Boy, Game Boy Pocket o Game Boy Color para personalizar su experiencia al máximo. Por otro lado, hasta dos personas pueden jugar en títulos compatibles de manera local o en línea por primera vez. Os dejamos una lista con los clásicos que estarán disponibles el mismo día del lanzamiento:

Estos son los juegos disponibles de Game Boy: ‘Tetris’; ‘Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins’; ‘The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX’; ‘Gargoyle’s Quest’; ‘Game & Watch Gallery 3’; ‘Alone in the Dark: The New Nightmare’; ‘Metroid II – Return of Samus’; ‘Wario Land 3’ y ‘Kirby’s Dream Land’.

Además, también se añadirán juegos de Game Boy Advance a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión. El juego local y en línea estará disponible en títulos compatibles, y hasta cuatro jugadores podrán disfrutar en compañía en línea por primera vez. Son los siguientes:

Juegos disponibles en Game Boy Advance: Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3’; ‘WarioWare, Inc.: Minigame Mania’; ‘Kuru Kuru Kururin’; ‘Mario Kart: Super Circuit’; ‘Mario & Luigi: Superstar Saga’; ‘The Legend of Zelda: The Minish Cap’.

The Legend of Zelda

La secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, también ha acaparado parte de los focos en el Nintendo Direct. Las nuevas imágenes muestran la gran aventura de Link en las islas que flotan sobre Hyrule, así como armas y misteriosos vehículos. Además de las vastas tierras de Hyrule, la serie transportará a los jugadores a los cielos y mucho más allá. La aventura de Link en ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ arrancará de nuevo el próximo 12 de mayo.

Pikmin 4

Por otro lado, el formato ha dedicado un espacio para mostrar el primer tráiler completo de ‘Pikmin 4’, el nuevo título de la serie en la que los jugadores deben superar obstáculos en un planeta extraño guiando a diminutos seres parecidos a las plantas. En la nueva entrega, además de los singulares Pikmin, podremos contar con un acompañante canino llamado Ochin, que no dudará en echar una mano a la hora de derribar obstáculos o cargando Pikmin en su lomo. Además de los ya conocidos, se ha confirmado una nueva clase recientemente descubierta, los Pikmin gélidos, capaces de congelar a los enemigos y ciertos obstáculos. Todo esto y muchas otras cosas que descubrir a partir del 21 de julio de 2023, fecha de su lanzamiento en Switch el 21 de julio de 2023.

Professor Layton

Entre los otros aspectos destacados, distintos socios desarrolladores y distribuidores de Nintendo han anunciado el regreso a Switch de series y personajes muy queridos, por ejemplo: ‘Professor Layton and The New World of steam’, la nueva entrega de la serie; ‘Disney Illusion Island’, una aventura de plataformas en 2D protagonizada por Mickey y sus amigos; ‘Samba de Amigo: Party Central’, el clásico juego de ritmo que vuelve con más salero que nunca; ‘Baten Kaitos I & II HD Remaster’, una versión renovada de dos clásicos juegos de rol de Nintendo GameCube y ‘Ghost Trick: Detective fantasma’, una historia de misterio y suspense.