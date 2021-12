Pantone ha hablado y el ‘Very Peri’ será el color que no nos quitaremos en 2022

Para los que todavía no los saben, el instituto Pantone, conocido por muchos como la empresa dueña de los colores, es la encargada de anunciar cada año cual será el color dominante en todos los aspectos del diseño. Desde moda y belleza hasta decoración, diseño industrial e incluso arte floral. Todo queda supeditado a este tono, y para el próximo 2022 la cosa no será diferente. Very Peri, un color que desde la propia empresa califican de azul (y que a nosotras nos recuerda un lavanda azulado) es el elegido, y para que no te pille de sorpresa queremos enseñarte en qué consiste y con que otros colores combinarlo. Estate muy atenta.

Lo primero de todo, queremos contarte que el proceso de selección del Pantone Color of the Year conlleva un profundo estudio y análisis de tendencias. Para llegar a la selección final de cada año, los expertos del color de Pantone del Pantone Color Institute analizan a fondo el mercado en busca de nuevas influencias. Entre estas se incluye la industria del entretenimiento, películas en fase de rodaje, colecciones itinerantes de arte, nuevos artistas, moda, todas las áreas del diseño, destinos turísticos populares y nuevos estilos de vida, tendencias de juego y diversión y condiciones socioeconómicas.

La calle nos deja algunas combinaciones FOTO: Pinterest

Según sus creadores, este tono estimula el ingenio y la creatividad personal. Es un símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo hoy en día. A medida que salimos de un intenso período de aislamiento, nuestras vidas físicas y digitales se han fusionado. Con las tendencias en los juegos, la creciente popularidad del metaverso y la creciente comunidad artística en el espacio digital, PANTONE 17-3938 Very Peri ilustra la fusión de la vida moderna en correspondencia con las tendencias de color en el mundo digital.

Vestido satinado estampado, de Zara (29,95 euros)

Vestido satinado estampado, de Zara FOTO: zara

Abrigo pelo oversize, de Mango (99,99 euros)

Abrigo pelo oversize, de Mango FOTO: Mango

Jersey en canalé de lana, de H&M (49,99 euros)

Jersey en canalé de lana, de H&M FOTO: H&M

Body sin costuras detalle strass, de Bershka (22,99 euros)

Body sin costuras detalle strass, de Bershka FOTO: Bershka

Zapatillas Air Max Pre-Day, desde Nike (129,99 euros)

Zapatillas Air Max Pre-Day, desde Nike FOTO: Nike

A la hora de combinar, desde la propia empresa nos proponen varias paletas. Desde la llamada Balancing Act compuesta por tonos cálidos y fríos que tienden al pastel hasta Wellspring, una mezcla integral y armoniosa de tonos basados en la naturaleza hasta Star of the Show, creada principalmente con básicos como el beige y el negro o el piedra. Para las más atrevidas Amusements ofrece la posibilidad de combinarlos con tonos alegres y divertidos creando contrastes totalmente llamativos, como con un rosa fucsia, el mostaza, o el coral.