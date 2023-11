Neuralink trabaja en un microchip para devolverle la visión a las personas con ceguera

¿Te fías de las promesas de Elon Musk? Pues eso… Aun así, a veces hay esperanzas y algunas de ellas basadas en la ciencia. De acuerdo con el director de X (antiguamente Twitter), Neuralink está trabajando en un microchip cuyo objetivo es devolverle la vista a personas con ceguera.

Musk hizo público su anuncio a través de un tweet en el que señalaba que su empresa Neuralink está desarrollando un chip que resolverá problemas de visión. El mensaje fue una respuesta a una publicación de un usuario de la red social que detallaba una rara condición ocular que padece un miembro de la familia.

This is not much consolation, but Neuralink is working on a vision chip, which will be ready in a few years.



That is the next area after enabling phone/computer telepathy for those who have lost their mind-body connection. We waiting for regulatory approval for our first human.