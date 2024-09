Nothing Ear Open: los primeros auriculares con atención activa del sonido

Al igual que la música, los cascos tienen también su nicho. Están aquellos que apuntan a los sibaritas, a los viajeros y también a quienes practican deporte. A veces pueden fusionarse, pero en general cada uno ocupa su espacio. Los nuevos Nothing Ear Open pertenecen a quienes buscan seguir en contacto con el entorno, mientras escuchan música.

Nothing, la firma creada por Carl Pei (antiguo director de OnePlus) se ha caracterizado desde el minuto cero por sus diseños (transparentes) y el uso de tres colores básicos: rojo, blanco y negro. Lo ha hecho con sus teléfonos, sus auriculares y su smartwatch. Y los Ear Open no son una excepción. La apuesta está centrada en el diseño, pero como diseño sin función es igual a capricho, aquí la función es una excelente sujeción y el “respeto por el entorno” según Nothing: permite captar los sonidos a nuestro alrededor. Por eso hablamos de los primeros auriculares con atención activa del sonido.

Su diseño y objetivo los hacen ligeramente más pesados que los habituales in-ear (apenas una diferencia de 4 gramos): estamos ante un dispositivo de unos 8 gramos. La sujeción reside en un diseño de signo de interrogación, por así decirlo, compuesto por una banda de silicona que rodea el pabellón auditivo y el casco propiamente que cae justo en la zona de audición.

El sistema de sujeción de los Nothing Ear Open Nothing Nothing

Para llegar a este diseño se analizaron miles de oídos y orejas, buscando la comodidad en todas las anatomías. Esto es lo primero que los convierte en unos auriculares indicados para quienes hacen actividades al aire libre: es casi imposible desprenderse de ellos sin un movimiento realizado con intención.

El segundo elemento es su certificación IP54, lo que garantiza su resistencia al sudor, por ejemplo, o a la lluvia tenue. Y finalmente está su “atención activa del sonido”: podemos seguir escuchando lo que ocurre a nuestro alrededor, sus micrófonos captan nuestra voz y la aíslan para mejorar las llamadas (para esto utilizan una IA entrenada con 28 millones de escenarios de ruido). Su diseño hace que las ondas sonoras de la parte delantera y trasera se compensen entre sí para que tu escuches el sonido exterior, pero a nadie más le llegue lo que escuchas.

Respecto a la batería, tenemos hasta ocho horas por carga y unas 30 más gracias al estuche (tiene un grosor que no llega a los 2 centímetros). Si los cargamos 10 minutos tenemos para dos horas de reproducción.

Así de delgado es el estuche Nothing Nothing

De calidad de sonido vamos a basarnos en experiencias previas con Nothing y decir que son muy buenos, a espera de probarlos, pero habrá que ver el volumen, la privacidad, la comodidad y la calidad del audio. Todas las especificaciones, como el driver o el uso de titanio, nos hacen esperar una calidad excelente, pero (nuevamente) nos falta evaluarlos en profundidad.

Los Nothing Ear Open están disponibles en un solo color (por ahora) y por €149.