El gadget del sábado: Suunto Sonic, conducción ósea hasta la médula

En el mundo del sonido hay dos grandes grupos de auriculares. El más popular se caracteriza por usar las ondas del sonido para hacer vibrar el tímpano y generar sonido. Son los cascos y auriculares a los que estamos habituados. Y luego están los de conducción ósea, más centrados en deporte o vigilancia, que aprovechan otra vía de sonido y vibran directamente contra los huesos de la parte superior de la mandíbula para transmitir el sonido directamente al oído interno, sin intermediarios (léase el tímpano). Este es el caso de los nuevos Suunto Sonic.

Obviamente, cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y desventajas, pero teniendo en cuenta que los Sonic han sido diseñados por un fabricante especializado en deportes, nos centraremos en estas diferencias. La conducción ósea tiene el beneficio de permitir oír el entorno, ya que no se colocan dentro del pabellón auditivo. Generalmente, cuentan con una diadema que garantiza que no se caigan sin importar el movimiento, fundamental si estamos corriendo o esquiando. Esta combinación, estar alerta al entorno sin temer por una caída de los mismos son puntos a favor. El aspecto negativo es que la calidad de reproducción no es tan buena como en los cascos habituales.

Si tenemos esto claro, si sabemos que su objetivo no es la fidelidad más alta, sino la durabilidad, la ligereza y permitir estar alerta al entorno, sí le sacaremos partido. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de los Suunto Sonic?

Pesan apenas 31 gramos, es decir que apenas se sienten. La diadema de titanio recubierta con silicona garantiza un ajuste óptimo sin presionar sobre los huesos y apenas notándose aún después de varias horas. El único detalle que podría destacar en este aspecto es que las partes que vibran y se adaptan al exterior del pabellón auditivo podrían presionar contra este y convertirse en una molestia en casos de uso prolongado. En el caso de los Suunto esto no es un problema y es fácil olvidarnos que los llevamos puestos.

Debido a cuestiones anatómicas, los graves no siempre se transmiten a través de los huesos de forma adecuada y pese a que estos auriculares cuentan con mejoras en este apartado y son compatibles con aptX-Adaptive, en volúmenes por encima del 80%, se nota la vibración y puede molestar y distraer. Los Suunto Sonic cuentan con dos modos de escucha, normal y outdoor, este último eleva un poco el volumen para responder al sonido exterior (lo consigue mediante uno de los dos micrófonos que incorpora: uno para el captar el entorno y otro para responder llamadas o grabar contenido). Hay que probar el límite justo para escuchar sin tener molestias.

En el apartado de baterías, va muy bien: 10 horas de rendimiento total, con una carga rápida que permite tres horas extra si los conectamos 5 minutos. Quizás este apartado sea uno de los que más llama la atención: el cable cargador. Por un lado, incluye una conexión magnética que funciona muy bien siempre que no la movamos con mucha brusquedad (en una mochila, mientras corremos, es probable que se corte la conexión), pero del otro lado cuenta con una conexión USB. Hubiera sido ideal que este extremo sea un USB tipo C: más pequeño, eficiente y con mayor disponibilidad de cargadores. Y, puestos a pedir, si hubiera carga inalámbrica, ya sería perfecto.

Tiene la posibilidad de doble conexión por bluetooth, es decir, pueden vincularse a dos dispositivos al mismo tiempo y alternar entre ellos. Lo que no tienen es memoria. Si bien es raro que alguien salga a correr sin un móvil o un reloj en el que pueda llevar la ruta o descargarse música, sí hay que tener esto en cuenta. El aspecto positivo es que Suunto no requiere que esté conectado a ningún producto suyo, podemos llevar el reloj o el móvil que tengamos, sin problema. Y la conexión es rápida y eficiente.

Los hemos probado con gafas, gorras, bragas y cascos de ciclismo: en ningún caso hemos notado incompatibilidad o falta de comodidad: se llevan muy bien con todos los accesorios. La construcción es de buena calidad y, aunque no son sumergibles, sí resisten la lluvia sin problema, aunque sea importante.

Los Suunto Sonic están disponibles en negro y lima por €149.

Veredicto:

Si tenemos claro que son para escuchar música y no para disfrutar en un entorno cerrado y que el precio que pagamos por ello es algo de fidelidad, son unos cascos excelentes para practicar deportes. Un condicionante es el conector USB, en lugar del mejor USB tipo C, si tuviera este sería casi perfecto.