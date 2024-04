La nueva función de WhatsApp para que chatees con los contactos con los que no lo haces

Actualmente WhatsApp es la app de mensajería más usada del mundo, pero hace 15 años ni siquiera era una aplicación de este tipo. En sus primeros meses, tan solo servía para escribir un estado -estoy en el gimnasio, por ejemplo- que apareciera junto al nombre del usuario y que otros contactos de WhatsApp pudieran tener conocimiento de esa información, pero no había un intercambio de mensajes como tal. Cuando los usuarios comenzaron a personalizar esos mensajes y utilizarlos como una forma de comunicación entre ellos, sus desarrolladores decidieron convertirlo en una app de mensajería más al uso de lo que había entonces.

En estos 15 años, la app ha recorrido un largo camino en el que también ha ido adquiriendo funciones que la asemejan cada vez más a una red social, aunque no lo sea en un sentido estricto si se compara con otras como Facebook o Instagram. Por ejemplo, con los Estados y las Comunidades.

Ahora hemos sabido que WhatsApp ha desarrollado una nueva función que potencia el aspecto social de la plataforma favoreciendo la interacción con contactos de la agenda con los que, por la razón que sea, no se chatea con ellos. Estos, en la mayoría de los casos, no son pocos. Con el tiempo, lo normal es acumular números de teléfono que pudieran tener un propósito en su momento pero ya no se usan.

Función Comienza a chatear. WABetainfo.

El medio especializado WABetainfo informa de que la función Comienza a chatear ha llegado a la versión beta 2.24.7.23 de la aplicación para Android y se desplegará para más usuarios en las próximas semanas. Esta característica recomienda contactos específicos de la agenda, con los que no se chatea, para iniciar nuevas conversaciones.

Estos contactos sugeridos aparecerán en una nueva sección, bajo el epígrafe mencionado, que se situará al final del listado de chats. Es una ubicación con muy poca visibilidad para la mayoría de los usuarios, dado que no es frecuente desplazarse hasta el último de los chats que se han abierto a lo largo de años de uso de la app, pero será más útil para las cuentas nuevas de WhatsApp donde estará mucho más accesible y promoverá el uso de la aplicación.