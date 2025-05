Un comandante de Ucrania, sobre la guerra electrónica de Rusia: ‘es una de las más avanzadas del mundo. Hay que reconocerlo’

Tanto Ucrania como Rusia están usando en la guerra drones FPV conectados al equipo del operador por cables de fibra óptica. Este sistema permite que puedan operar sin verse afectados por las interferencias de la guerra electrónica y por eso su uso es cada vez mayor, desde que comenzaron a verse en el conflicto, primero por parte de Rusia y después por Ucrania, hace ahora un año.

Usar drones conectados físicamente al controlador presenta una serie de ventajas, pero también inconvenientes. Sobre lo que tienen de bueno y de malo y la guerra electrónica de Rusia ha hablado con el medio especializado The War Zone el comandante del Batallón de Sistemas No Tripulados de la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, que es presentado bajo el indicativo Yas.

El comandante califica la idea de drones con fibra óptica de ‘excelente’ porque ‘operan en completo silencio por radio’ y eso evita poder ser detectado. Indica que los drones cableados alcanzan su objetivo en un porcentaje del 50 % en sus operaciones, superior al 30 % de los drones que se comunican por radiofrecuencia. Sin embargo, alcanzarlo e impactar contra el objetivo o dejar caer una carga explosiva no es lo mismo. Esto último se dificulta cuando el enemigo se esconde en sótanos o trincheras.

Pese a su tasa de éxito, solo un 5 % de los drones que está utilizando Ucrania emplean fibra óptica. Los proporcionados por el Estado tienen un alcance de entre 5 y 8 kilómetros, que no es demasiado. Yas señala que han utilizado con éxito drones con un alcance de 15 kilómetros y que se han realizado despliegues con éxito de hasta 20 kilómetros, pero Rusia ya utiliza drones con fibra óptica que pueden alejarse hasta 30 kilómetros del operador.

El motivo por el que el porcentaje de drones cableados es tan bajo, cuando su efectividad es mayor, es ‘por su popularidad. Los buenos fabricantes tienen listas de espera largas. Esperar dos o tres meses es demasiado y no podemos recurrir a sistemas de baja calidad’.

Otra ventaja es su bajo coste. Un dron FPV cableado con un alcance de hasta 10 kilómetros cuesta en torno a los 1.200 dólares (1.064 €), pero siguen siendo escasos porque ‘no hay un suministro estable de estos drones, y eso nos dificulta competir con el enemigo, que sí tiene procesos centralizados’.

Yas reconoce que este tipo de drones tienen sus peculiaridades y que la habilidad del piloto es determinante para que no haya pérdidas de equipos. ‘Esta tecnología es bastante frágil. Cualquier error puede causar una explosión no intencionada o pérdida de control. También hemos tenido casos de pérdida de control por rotura del cable de fibra’, afirma.

