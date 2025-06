Vídeo: Así destruye drones el arma láser de China que Rusia está usando en Ucrania.

Rusia parece contar con una nueva arma láser para contrarrestar los drones de Ucrania. Según afirman canales de información militar rusa en Telegram, Moscú ha recibido y está utilizando en el campo de batalla un sistema de armas láser procedente de China. La afirmación viene acompañada de un vídeo que muestra a personal del Ejército ruso operando el sistema láser antidrones desde un vehículo. Este es el primer caso documentado del uso de un arma láser china por parte de las fuerzas rusas en la guerra actual.

China ha estado desarrollando y probando varios sistemas de armas láser para operaciones antidrones. Estos sistemas no solo pueden destruir drones, sino que también están diseñados para neutralizar misiles, redes satelitales y otros equipos de ataque o vigilancia.

El sistema proporcionado por China es un Sistema de Defensa Láser de Baja Altitud (LASS, por sus siglas en inglés) que está siendo usado por la unidad de fuerzas especiales Nomad, según medios rusos. También se indica que la policía armada china utiliza el mismo sistema y que probablemente ha sido desarrollado por la Academia China de Física de Ingeniería.

El vídeo comienza mostrando la potencia del sistema láser antidrones, primero a través de la perforación de una placa metálica en la que realiza varios agujeros. A continuación, se ve un dron incendiándose y girando sin control tras ser alcanzado por el láser y, después, un segundo dron siendo abatido con la misma arma. Posteriormente, aparecen partes de drones dañadas con quemaduras provocadas por el láser.

Las fuerzas rusas no han revelado detalles concretos del sistema antidrones ni de sus capacidades. Tampoco se sabe cuántos sistemas láser ha entregado China a Rusia y en qué zonas han sido desplegados.

Sin embargo, según el medio especializado The War Zone, el sistema es bastante similar al conocido como Shen Nung (también llamado Shennong). TWZ añade que probablemente se trata del mismo sistema que China suministró recientemente a Irán.

Esta arma ha sido publicitada montada tanto en contenedores como en camiones tácticos ligeros 4×4 Dongfeng Mengshi, llamándose Shen Nung 5000 y 3000, respectivamente.

Fabian Hinz, investigador asociado de Análisis Militar y de Defensa en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, también ha resaltado la similitud. ‘Aunque la disposición de los sensores parece haber sido alterada, el sistema observado en el servicio ruso se parece mucho al láser antidrones chino Shen Nung 3000/5000’, ha escrito en X.

The Shen Nung system comes in both vehicle-mounted and containerized variants, and has previously been exported to Iran. pic.twitter.com/XYb3KUXI5K