El nuevo God of War para PS5 habría retrasado su lanzamiento hasta 2026

God of War se ha convertido en una de las grandes sagas de la marca PlayStation, por lo que la firma japonesa ha apostado seriamente por lanzar nuevas entregas de Kratos y compañía durante las últimas dos generaciones. Mientras Sony Santa Monica podría estar preparando el aterrizaje de un nuevo juego principal, diversos rumores aseguran que hay una propuesta basada en la saga pero con una jugabilidad totalmente diferente en camino.

Según se apunta, un metroidvania de God of War estaría en camino para el catálogo de PS5 a finales del presente curso. No obstante, en las últimas horas están surgiendo diversas informaciones que hablan de ciertos problemas en el desarrollo del título que han impulsado un retraso en el calendario, por lo que finalmente la propuesta no estaría disponible para los jugadores de la consola durante este mismo año.

El God of War metroidvania apunta a su llegada en 2026

Según informa el periodista e insider Jeff Grubb, una de las fuentes más fiables del sector, el God of War metroidvania habría retrasado su lanzamiento hasta 2026. Algo que explicaría su ausencia durante los eventos previos al verano, donde se esperaba su aparición. Por lo tanto, los jugadores de PS5 deberán esperar un poco más para poder disfrutar de esta versión alternativa de las aventuras de Kratos.

Tal y como se lleva meses comentando, esta nueva propuesta llevaría de vuelta al Fantasma de Esparta a la Antigua Grecia para vivir aventuras junto a su padre, por lo que podría tratarse de una precuela de la trilogía original. Por ahora solo queda esperar hasta que se anuncie de manera oficial para conocer nuevos detalles al respecto.