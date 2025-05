Por primera vez un dron naval derriba un avión

Ya hemos hablado de drones navales en varias oportunidades, pero en este caso es distinto. En un incidente sin precedentes, un avión de combate fue derribado por un dron naval en plena guerra. El incidente tuvo lugar en aguas cercanas a Novorossiisk (un puerto en el Mar Negro), cuando un avión de combate ruso fue alcanzado por un dron naval ucraniano, según el ejército de Kiev.

El caza Su-30 fue derribado mediante un misil lanzado desde un dron naval. El Grupo 13 de Ucrania, una unidad especial dentro de la HUR, estuvo detrás del ataque. El equipo utilizó un dron naval Magura equipado con una ojiva de misiles.

Este incidente representa la primera destrucción de un avión de combate por parte de un dron naval en el mundo. Según informes, el caza ruso Su-30 fue impactado en el aire y se estrelló en el mar.

Realizada en coordinación con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y las fuerzas de defensa del país, la operación de ataque arrojó resultados sorprendentes durante la acción militar.

Ya en diciembre de 2024, el dron ucraniano Magura V5 también derribó dos helicópteros rusos Mi-8. Pero el 3 de mayo, la Unidad 13 Ucraniana (GUR) compartió un video en Telegram afirmando que la grabación muestra la primera destrucción mundial de un avión de combate por un dron marítimo. La publicación reveló que GUR, en cooperación con la inteligencia militar del SBU de Ucrania y las fuerzas de defensa ucranianas, llevó a cabo el ataque.

Con un coste estimado de 50 millones de dólares, el avión Su-30 fue alcanzado cerca del puerto de Novorossiysk. Las fuerzas rusas han desplegado gran parte de su Flota del Mar Negro cerca de esta zona. Para ello se utilizó un misil tierra-aire R-73. Es probable que el dron marítimo Magura disparara el misil tierra-aire R-73, que incendió el avión.

Desarrollados por la industria de defensa ucraniana, los drones marinos Magura son un tipo de buque de superficie no tripulado multipropósito. El dron puede realizar misiones de combate, vigilancia, reconocimiento, patrullaje, búsqueda y rescate, contramedidas de minas y operaciones de protección marítima.

‼️ World first: Ukrainian HUR forces used a Magura sea drone to destroy a Russian Su-30 fighter jet.



Estimated price tag — $50 million.



Bravo, HUR. Turning pork jets into underwater exhibits. pic.twitter.com/bRdK62Zc5h