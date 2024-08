¿Puedes distinguir una imagen generada por IA de otra real? Esta web de Microsoft te pone a prueba.

Cuando se habla de los peligros de la IA, su uso en tareas de desinformación es el que nunca falta y con buena razón. Más allá de las elucubraciones distópicas tipo Skynet, una realidad muy presente es que con ella se pueden impostar diferentes tipos de contenidos de forma más que convincente con las herramientas y la habilidad necesarias. Por resumirlo todo en un término, son los conocidos como deepfakes.

Microsoft, que define un deepfake como una imagen, video o grabación de audio generada por IA y utilizada para difundir información falsa, ha lanzado una web que permite poner a prueba la habilidad del visitante para distinguir las imágenes creadas por inteligencia artificial de las que son reales. La ha presentado esta semana su presidente, Brad Smith, es gratuita y se llama Real or Not?

Su funcionamiento es muy sencillo. Conforme se accede a la web, una breve explicación indica que ‘la creciente calidad de las imágenes de IA hace que sean más difíciles de detectar. ¿Puedes decir si esta imagen es real o generada por IA?’

Tras pulsar en Start Game, Real or Not presenta al visitante una sucesión de 15 imágenes y en cada una de ellas hay que decir si es real o artificial pulsando en el botón correspondiente. Tras cada elección, la web indica si has acertado o no y al final de la serie facilita el porcentaje total de aciertos y lo compara con el promedio de los visitantes. Si el usuario quiere realizar otro intento, se encontrará con una nueva galería de imágenes diferente a la anterior.

Las inteligencias artificiales generativas son aún un fenómeno reciente que está dando sus primeros pasos, pero que de la misma forma que han avanzado extraordinariamente en los tres últimos años continuarán haciéndolo y poniéndolo aún más difícil a los usuarios de Internet en los venideros.

Hay factores que ayudan a distinguirlas, como el que a menudo resultan demasiado pulidas, como las imágenes tratadas con Photoshop en los 90, o elementos que no se representan correctamente como textos o el famoso problema de los dedos de las manos que en 2024 ya es algo residual, pero hace un par de años era habitual. En cualquier caso, conforme pasan los meses cada vez son mejores y más engañosas sobre su naturaleza.

Microsoft también ha creado una página de recursos educativos con información y consejos para ayudar a las personas a lidiar mejor con los deepfakes, que probablemente van a abundar mucho en las próximas semanas con motivo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Desafortunadamente, no hay ningún truco infalible que ayude a distinguirlas, sino que hay que fiarse del sentido común. Estos consejos incluyen revisar las fuentes, verificar la información antes de compartirla, denunciar los deepfakes que se encuentren y mantenerse actualizado en cuanto al desarrollo de estas tecnologías y lo que pueden hacer.