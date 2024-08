Por qué es casi imposible usar la IA de WhatsApp en España

Tras varios meses de prueba primero en Estados Unidos y después en otros países, Meta lanzó su inteligencia artificial, basada en el modelo de lenguaje Llama, recientemente. La compañía de Mark Zuckerberg la ha puesto a disposición de los usuarios de varias formas. Está la web de Meta AI, con un interfaz muy parecido al de ChatGPT, y la integración de la inteligencia artificial con las principales apps de Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp. Debería ser fácil acceder a ella con tantas opciones, pero no lo es desde España ni en el resto de la UE. Y el truco que suele utilizarse para sortear las limitaciones geográficas de un servicio sirve para poco en el caso de WhatsApp. Veamos por qué.

El motivo por el que Meta no ha lanzado Meta AI en Europa es Bruselas. En otras palabras, la normativa europea se lo pone difícil. Según anunció la compañía el mes pasado en un comunicado, no lanzará su IA en la UE “debido a la naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo”. Meta continúa en negociaciones con Europa y quizás esta situación cambie en el futuro, pero por ahora es lo que hay. Es la misma situación a la que se enfrenta Apple con su Apple Intelligence.

El recurso tradicional para lograr acceder a un servicio de Internet geobloqueado siempre han sido las VPN o redes privadas virtuales. Este tipo de software ofrece una serie de ventajas a los usuarios, en cuanto a privacidad y protección de sus comunicaciones y actividad en Internet, y entre ellas se encuentra la de poder simular la ubicación que el móvil u ordenador está usando. Puedes estar en España y seleccionar Estados Unidos, u otro país, como el lugar al que corresponde la IP que te proporciona la VPN, que no es la real de tu dispositivo, y si te conectas a un servicio en el país de elección se te detectará como un usuario en dicha área geográfica, lo que te permitirá acceder sin problema.

Este truco funciona con la web de Meta AI y con su integración en las apps de Facebook e Instagram, no así con las versiones web de estas redes sociales, pero en este caso el motivo no tiene que ver con la geolocalización, sino que se debe a que Meta no la ha integrado aún.

Por qué una VPN no es suficiente para usar Meta AI en WhatsApp

Ahora, el caso de WhatsApp es diferente y aquí una VPN por sí sola no va a servir de nada. Y la razón es la estrecha dependencia de la aplicación de mensajería con el número de teléfono del usuario.

Desde su lanzamiento en 2009, todas las cuentas de WhatsApp están vinculadas a un número de teléfono, no sucede así con Facebook ni Instagram, y este también delata la ubicación del usuario. En otras palabras, además de una VPN, necesitas una tarjeta SIM correspondiente a un número de teléfono de Estados Unidos o de otro país en el que Meta AI esté operativa. Algo que no es imposible de conseguir, pero tampoco es sencillo y que dejará fuera a la inmensa mayoría de los 33 millones de usuarios de WhatsApp en España.